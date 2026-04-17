Iran otvorio Hormuški tjesnac za komercijalni promet

Komercijalni brodovi mogu slobodno prolaziti uz koordinaciju, dok američka blokada ostaje na snazi prema Iranu

Iranski ministar vanjskih poslova u petak je rekao da je prolaz za sve komercijalne brodove kroz Hormuški tjesnac potpuno otvoren do kraja razdoblja primirja, u skladu s prekidom vatre u Libanonu.

Plovidba brodova kroz tjesnac odvijat će se koordiniranom rutom koju je ranije objavila iranska organizacija za luke i pomorstvo, dodao je Abas Arakči u svojoj objavi na platformi X.

Američki predsjednik Donald Trump pozdravio je u iransku objavu o potpunom otvaranju tjesnaca za plovidbu tijekom primirja, što predstavlja ključnu točku pregovora između Teherana i Washingtona u cilju okončanja rata.

- Iran je upravo objavio da je Iranski tjesnac potpuno otvoren i spreman za nesmetan prolaz. Hvala! - objavio je američki predsjednik na svojoj platformi Truth Social u poruci pisanoj velikim tiskanim slovima, pogrešno nazvavši Hormuški tjesnac 'iranskim'.

Nekoliko minuta kasnije Trump je dodao da će američka pomorska blokada ostati na snazi 'isključivo u odnosu na Iran' dok njihova 'transakcija s Iranom ne bude 100 posto dovršena'.

- Ovaj proces bi trebao ići vrlo brzo s obzirom na to da je većina točaka već ispregovarana - dodao je republikanac.

Primirje između izraelske vojske i Hezbolaha stupilo je na snagu u četvrtak navečer u Libanonu na razdoblje od deset dana, a primirje između Sjedinjenih Država i Irana traje do 22. travnja.

LONDON, 17. travnja 2026. (Hina/Reuters) - Cijene nafte potonule su u petak na međunarodnim tržištima ispod 87 dolara nakon što je Iran na primirje u Libanonu odgovorio potpunim otvaranjem Hormuškog tjesnaca, signalizirajući moguću normalizaciju tranzita energenata.

Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 12,87 dolara nižoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 86,52 dolara. Na američkom tržištu bio je jeftiniji za 13,28 dolara i stajao je 81,41 dolar.

Olakšanje je tržištima nafte na kraju radnog tjedna donijelo iransko otvaranje Hormuškog tjesnaca. Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazuju da je barel košarice nafte u četvrtak bio skuplji za 23 centa i stajao je 104,79 dolara.