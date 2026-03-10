Refinanciranje objašnjava sukob rasta kredita i pada prodaje stanova

Podaci koje je Lider dobio iz najvećih domaćih banaka pokazuju da je zbog refinanciranja lani odobreno između 10 i 26 posto kredita

Statistički pad broja prodanih nekretnina ne prestaje izazivati nedoumice, tim više ako se upari s podacima o broju stambenih kredita i njihovoj namjeni. Međutim, ako se raščlane podaci o namjeni kredita, nelogičnost o padu prodaje dok istovremeno raste kreditiranje može se dijelom objasniti refinanciranjem pod povoljnijim uvjetima.

Tezu o početku ozbiljnijeg hlađenja nekretninskog tržišta u Hrvatskoj potaknuli su podaci iz Informacijskog sustava Porezne uprave objavljeni prije mjesec dana. U njima stoji da je u Hrvatskoj prošle godine realizirano ukupno 117.359 kupoprodaja nekretnina, što je za 17,8 tisuća ili 13,2 posto manje u odnosu na godinu ranije. Po broju transakcija i dalje prednjači Grad Zagreb, u kojem je lani zabilježeno 16.565 kupoprodaja, u odnosu na 18.524 godinu ranije, što je pad od 10,6 posto.