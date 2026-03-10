Financije

Refinanciranje objašnjava sukob rasta kredita i pada prodaje stanova

10. ožujka 2026.
porez na nekretnine, kupoprodajni ugovor, kupovanje stana, kupovanje nekretnine, nekretnina
foto Shutterstock
Tomislav Pili
Tomislav Pili

Podaci koje je Lider dobio iz najvećih domaćih banaka pokazuju da je zbog refinanciranja lani odobreno između 10 i 26 posto kredita

Statistički pad broja prodanih nekretnina ne prestaje izazivati nedoumice, tim više ako se upari s podacima o broju stambenih kredita i njihovoj namjeni. Međutim, ako se raščlane podaci o namjeni kredita, nelogičnost o padu prodaje dok istovremeno raste kreditiranje može se dijelom objasniti refinanciranjem pod povoljnijim uvjetima.

Tezu o početku ozbiljnijeg hlađenja nekretninskog tržišta u Hrvatskoj potaknuli su podaci iz Informacijskog sustava Porezne uprave objavljeni prije mjesec dana. U njima stoji da je u Hrvatskoj prošle godine realizirano ukupno 117.359 kupoprodaja nekretnina, što je za 17,8 tisuća ili 13,2 posto manje u odnosu na godinu ranije. Po broju transakcija i dalje prednjači Grad Zagreb, u kojem je lani zabilježeno 16.565 kupoprodaja, u odnosu na 18.524 godinu ranije, što je pad od 10,6 posto.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Nekretnine#Stambeni Krediti#Tržište Nekretnina#Refinanciranje#Banke#Kreditna Politika#Priuštivost Stanovanja
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right