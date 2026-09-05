Prosvjednici: Tko je dopustio da se dvije i pol godine zagađuje tlo

Nema kompromisa oko uvođenja instituta kolektivne zaštite u Zakon o zaštiti okoliša. O tome nema pregovora, ako smo dio Europe

Završen je prosvjed 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku' organiziran na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu zbog velike afere s desecima tisuća tona opasnog otpada odloženog na području Gospića. Organizator je Građanska inicijativa 'Gospić naš dom', a na prosvjedu koji je počeo u 12 sati (prosvjednici su se najprije počeli oupljati na Trg kralja Tomislava od 11 sati) došlo je nekoliko desetaka tisuća građana.

Organizatori traže hitnu i potpunu sanaciju onečišćenih lokacija, utvrđivanje odgovornosti te jasne rokove za uklanjanje otpada koji prijeti zdravlju građana i ekosustavu Like.

Prosvjed "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku"

Predsjednik Građanske inicijative 'Gospić naš dom' Vjekoslav Bušić na prosvjedu je optužio Vladu premijera Andreja Plenkovića rekavši da su u Vladi šutjeli kao zadnje izdajice dvije i pol godine kad su saznali što se nalazi u ličkom tlu. Na te njegove riječ okupljeni su počeli skandirati 'izdaja, izdaja'.

- Sram vas bilo. Tko je dopustio da se dvije i pol godine zagađuje tlo?! Sustav se mora mijenjati iz korijena. Vi koji ste to radili ste obične hulje i izdajice svog naroda, sram vas bilo. Prosvjed ne smije biti završetak, on mora postaviti standard koji je trebao biti postavljen prije 36 godina. Vratimo struku na čelo svih institucija i izbacimo sve koji su tamo temeljem političke iskaznice – poručio je Bušić.

Građani moraju znati

On je dva puta govorio. Na kraju prosvjeda poručio je da prosvjednici neće zaboraviti odlagalište Rakitovac od Gospića koji pod hitno mora biti uvršten u plan gospodarenja te pod hitno uzorkovan. Obrazložio je to stavom da građani moraju znati što se i tamo nalazi, a to znači da je nužan dugoročni monitoring tla, vode i zraka.

Prosvjed "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku"

Nadležnima u državi je poručio da pozovu radnike koji rade na Rakitovcu, koji su 'za ove kriminalce iskrcavali ovaj opasan otpad tamo' zahtijevajući da država za njih organizira sistematske zdravstvene preglede, ali i analize stanja biljaka i životinja.

- Nema predaje. Nećemo odustati. Nema kompromisa oko uvođenja instituta kolektivne zaštite u Zakon o zaštiti okoliša. Podržavamo kolege iz Dalmacije i to se mora uvesti. O tome nema pregovora, ako smo dio Europe. Ne možemo se pozivati na europske vrijednosti bez toga. Nemojte nam uvoditi svakih par godina pokoju crnu točku u plan gospodarenja otpadom, nego odmah utvrditi koje su sve crne točke i napravite plan sanacije s obvezujućim rokovima – rekao je Bušić napomenuvši da su i sadašnja legalna odlagališta otpada zapravo polulegalna i također opasna.

Na kraju je poručio kako se odmah, a to znači od danas, a ne od sutra, treba zabraniti privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Hrvatsku, rekavši da se odgovornost odnosi i na nečinjenje, a ne samo na činjenje.

Prosvjed "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku"

Svi prosvjednici su gromoglasno pozdravljali riječi govornika skandiranjem i zviždanjem, a među brojnim transparentima mogle su se pročitati i poruke: 'Ova bojna čuva Liku', 'Dosta je', 'Miči to!', 'Prodali ste zemlju za Judine škude, poslušnici mafije, izdajnici rodne grude', 'Ne dam da te ruše ljudi bez duše'

Sve je na nama

Prosvjed su podržale mnoge građanske udruge u Hrvatskoj. Jedna od njih je i 'Siščani ne žele biti smetlišćani' čija je članica Snježana Sušnjević upozorila i na još jedan problem otpada - onaj u Sisku, koji je postao odlagalište, pozvavši vlast na odgovornost.

Prosvjed "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku"

Dora Sivka, predsjednica Zelene akcije, podsjetila je na tisuće otpada u Zagrebu, kojeg je dio i opasni otpad za čije je zbrinjavanje i sanaciju nadležna država. Iako već 30 godina ta udruga upozorava na problem Jakuševca, rekla je da to nije usporedivo s desecima tisuća ilegalnog otpada u Gospiću.

Prosvjed "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku"

- Potpis za to dao je ministar zaštite okoliša, sve je odobrio korumpirani inspektor, a premijer tvrdi da ništa ne zna! Ne treba očekivati da će doći promjena iz njihovih redova, sve je na nama i naš otpor mora biti argumentiran – rekla je Sivka, poručivši da vlast treba služiti narodu, a ne otpadnoj mafiji koja zarađuje na našem zdravlju.

Dodala je da je ovo 'apsolutno savršeno vrijeme da odgovorne naučimo tu lekciju'.

Eva Šore, magistra prava i aktivistica splitske Udruge 'Sunce', retorički se pitala imaju li hrvatski građani uopće pravo zaštiti svoje zdravlje kada institucije zakažu, poručivši da okoliš i zdravlje ljudi nije privatni interes.

Na prosvjedu su se okupili mnogi opozicioni političari, no organizator je još ranije najavio da nitko od njih neće govoriti na ovom skupu jer on nije politički nego građanski, iako su iz Vlade poručili da se sam problem otpada u Lici tim prosvjedom pretvara u politikanstvo.

Prosvjed "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku"

Osim opozicionih političara na prosvjedu su sudjelovale mnoge osobe iz javnog života.