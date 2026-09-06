izvršni direktor Interkapitala
Matko Maravić: Mali ulagači bit će najveći pokretač razvoja tržišta kapitala
6. rujna 2026.
foto Boris Ščitar
Vjerujem da će se tijekom vremena kapital građana znatno više usmjeravati na tržište kapitala i da će ono postati primarna adresa za ulaganje
Domaće tržište kapitala proživljava novu mladost. Nakon niza godina zatišja zaredali su važni IPO-ovi, likvidnost raste, a mali ulagači ponovno otkrivaju burzu kao ozbiljnu alternativu tradicionalnoj štednji u bankama i nekretninama. O tim pozitivnim trendovima, ali i zaprekama koje tek treba preskočiti kako bi Hrvatska dosegnula status tržišta u razvoju (engl. emerging market), razgovarali smo s Matkom Maravićem, izvršnim direktorom Interkapitala i predsjednikom Nadzornog odbora Zagrebačke burze.
Prošla je godina bila itekako aktivna na domaćem tržištu kapitala. Imali smo važne IPO-ove, a ove godine i sekundarnu ponudu Bosqarovih dionica. Kako ocjenjujete stanje domaćega tržišta kapitala?
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