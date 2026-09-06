Zaboravite na germknedle i kuhano vino bez kaucije za ambalažu

Odluka o zabrani je toliko rigorozna da se zabranjuje kartonska ili bambus ambalaža koja sadrži nevidljivi plastični premaz ili foliju

Na dnevnom redu sjednice Skupštine Grada Zagreba, uz rebalans proračuna, uskoro će se odlučivati i o prijedlogu koji bi mogao u potpunosti promijeniti način funkcioniranja zagrebačkih gradskih manifestacija i dijela ugostiteljstva.

Najstroža zabrana dosad

Naime, gradski bi zastupnici mogli izglasati Odluku o smanjenju uporabe proizvoda od plastike koja pod egidom kružnog gospodarstva i ekološke održivosti donosi dosad najstrože zabrane za sve događaje na gradskim površinama i u prostorima kojima upravljaju Grad, gradske ustanove i tvrtke.

Prođe li prijedlog, prvi na udaru naći će se mega-popularni događaji poput Adventa u Zagrebu te brojnih drugih, izuzetno popularnih street food festivala koji godinama privlače stotine tisuća posjetitelja.

Naime, odluka obvezuje sve organizatore javnih događanja da najkasnije do početka 2027. godine u potpunosti izbace jednokratnu plastiku iz upotrebe. No, ne izbacuje se samo plastika.

Nevidljivi premazi

Odluka je toliko rigorozna da se plastičnim proizvodom koji se zabranjuje smatra i svaka kartonska ili bambus ambalaža koja sadrži nevidljivi plastični premaz ili foliju, što znači da ugostitelji koji djeluju u gradskim prostorima te organizatori događanja na javnim površinama moraju potpuno izbaciti takve spremnike i i prijeći na druge dopuštene alternative ili višekratne sustave.

U pitanju su dakle i posude od bambusa sa plastičnim premazom i omoti za burek s plastičnim premazom, ali to nije sve. Odluka ide tako daleko da zabranjuju čak i baloni, konfeti te ostala plastična dekoracija.

A to će sve imati ogromne posljedice na poslovanje. Ugostitelji i organizatori događaja morat će, umjesto dosadašnjeg jednostavnog sustava u kojem su posjetitelji hranu i piće konzumirali iz jednokratne ambalaže, uspostaviti kompleksne sustave višekratnih čaša i spremnika.

Novi troškovi

To podrazumijeva novi udar na troškove jer uvođenje obveznih depozita, kaucija ili zamjenskih žetona za svaku izdanu čašu i posudu, kao i osiguranje kompletne infrastrukture za preuzimanje, pranje, sanitaciju i ponovnu distribuciju ambalaže itekako ima svoju cijenu.

Zagrebačka odluka zahvaća i klasične ugostitelje koji posluju u poslovnim prostorima u vlasništvu Grada ili gradskih tvrtki. Svi zakupnici koji nude hranu i piće za van morat će kupcima omogućiti kupnju u njihovim vlastitim spremnicima ili u višekratnoj ambalaži, a rok za potpunu prilagodbu poslovanja postavljen je na sredinu 2027. godine.

Legitimno pitanje koje se sad mora postaviti jest kako će sve to utjecati na brzinu usluge, higijenske standarde i, u konačnici, na finalnu cijenu kuhanog vina, debrecinke u pecivu ili burgera.

Na udaru i pokloni

Paralelno s udarom na festivale i kafiće, odluka donosi i potpunu reformu gradske javne nabave. Iz gradskih upravnih tijela, ustanova i Zagrebačkog holdinga izbacuju se svi plastični artikli za jednokratnu uporabu, ambalaža koja se ne može reciklirati te promotivni darovi od nereciklirane plastike.

Ipak, u članku 2. ostavljena je iznimka koja omogućuje privremeno korištenje plastike ako za to postoje zdravstveni, sigurnosni ili tehnički razlozi. Ostaje, međutim, pitanje koliko će se široko u praksi tumačiti iznimke dopuštene zbog tih razloga.

Odluka se poziva na Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba do 2029. i na zakone o gospodarenju otpadom i komunalnom gospodarstvu, a provedbu će, ako odluka prođe, što je vrlo izvjesno, nadzirati gradsko upravno tijelo nadležno za ekološku održivost, kojemu će ustanove i tvrtke morati na zahtjev dostavljati izvješća o poduzetim mjerama.