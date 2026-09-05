Polymarket vrijedi 21 milijardu dolara, ali regulatori ga žele zaustaviti

Najpopularnije prediktivno tržište prikupilo je milijardu dolara kapitala, ali i dalje je pod pritiskom globalnih regulatora

Najpopularnije globalno prediktivno tržište ovoga je tjedna prikupilo milijardu dolara kapitala, čime je vrijednost kompanije dosegnula 21 milijardu dolara. Rundu je predvodio 1789 Capital, investicijska kompanija povezana sa sinom američkog predsjednika Donaldom Trumpom Jr., koja je uložila oko 300 milijuna dolara. Nova je valuacija za oko 40 posto veća od one iz prethodne runde, kada je Polymarket bio procijenjen na 15 milijardi dolara.

No, dok investitori očito vjeruju u Polymarket, regulatori imaju sasvim drukčiji pogled na situaciju.

Polymarket je platforma na kojoj korisnici trguju ugovorima vezanima uz ishode budućih događaja. Hoće li neki političar pobijediti na izborima, hoće li središnja banka promijeniti kamatne stope, hoće li određena sportska momčad pobijediti ili hoće li temperatura prijeći određenu razinu... korisnici kupuju ugovore na mogući ishod, a njihova cijena predstavlja tržišnu procjenu vjerojatnosti da će se taj događaj dogoditi.

Upravo je to ono što Polymarket želi pretvoriti u novi oblik tržišta. No, problem je što dio regulatora smatra da je razlika između takvog tržišta i klasičnog klađenja samo u terminologiji. Francuska je, recimo, najnoviji primjer pokušaja regulacije prediktivnog tržišta.

Naime, nacionalni regulator ANJ u srpnju je naredio telekomima da blokiraju pristup Polymarketu, zaključivši da platforma promovira neovlaštene igre na sreću. Francuski regulator pritom je upozorio i na šire probleme povezane s prediktivnim tržištima poput zaštite korisnika i manipulacije tržištima.

Više europskih regulatora ograničilo Polymarket

Nije Francuska jedina koja je odlučila regulirati prediktivna tržišta. Više europskih regulatora već je ograničilo ili blokiralo takve platforme. Njemačka, Belgija, Rumunjska, Švicarska, Poljska, Nizozemska, Grčka, Italija i Portugal među državama su koje su poduzele mjere protiv njih. Tih devet zemalja još je u lipnju počelo koordinirati pristup prema prediktivnim tržištima, što pokazuje da problem više nije ograničen na pojedinačne nacionalne odluke.

U europskom pristupu prevladava argument da se korisnik koji ulaže novac na ishod neizvjesnog događaja u biti kladi. Ako je tako, platforma mora imati odgovarajuću licencu, provoditi provjere korisnika i primjenjivati pravila koja vrijede za regulirano tržište igara na sreću. Polymarket se s takvim tumačenjem ne slaže. Njegov je poslovni model zamišljen kao tržište na kojem se cijene formiraju kroz trgovanje korisnika, a ne kao klasična kladionica.

Bili oni klasična kladionica ili ne, na udaru su regulatora diljem svijeta, pa i u SAD-u. Tamo prediktivna tržišta nastupaju kao financijske platforme koje podliježu federalnoj regulaciji. No savezne države tvrde da barem dio ponude, prije svega ugovori vezani uz sportske rezultate, zapravo predstavlja sportsko klađenje koje u SAD-u tradicionalno reguliraju pojedine države.

Sukob je ovaj tjedan došao do Vrhovnog suda SAD-a. New Jersey je 2. rujna zatražio da sud odluči mogu li države regulirati sportske ugovore koje nude prediktivna tržišta poput Polymarketa ili je za njih isključivo nadležan federalni regulator za robne i izvedene financijske instrumente CFTC.

Problem je dodatno zakompliciran time što su dva savezna suda zauzela različite stavove. Treći okrug zaključio je da su sportski ugovori na prediktivnom tržištu izvedenice nad kojima CFTC ima isključivu nadležnost. Deveti okrug, koji obuhvaća Nevadu, zauzeo je drukčiji pristup i osporio da CFTC ima dovoljno jasnu ovlast takve sportske ugovore tretirati kao izvedenice.

Vrijedan izvor informacija

Za industriju je to vrlo važno pitanje. Ako savezne države dobiju pravo regulirati prediktivna tržišta kao kladionice, platforme će se morati prilagođavati različitim pravilima i licencama. Ako pobijedi federalni regulatorni okvir, njihov bi se poslovni model mogao razvijati kao nova vrsta financijskog tržišta dostupna korisnicima na nacionalnoj razini.

New Jersey pritom nije jedini koji se protivi takvom modelu. Više od 40 saveznih država usprotivilo se stajalištu prema kojem bi prediktivna tržišta mogla nuditi sportske ugovore izvan državnih zakona o klađenju.

No, vratimo se na investitore. Polymarket je samo nekoliko mjeseci nakon prethodne runde podigao svoju valuaciju s oko 15 na 21 milijardu dolara. U prethodnom financiranju sudjelovao je i Intercontinental Exchange, vlasnik Newyorške burze, što je dodatno pokazalo da prediktivna tržišta privlače kapital tradicionalnog financijskog sektora.

Jedan od razloga za to su podatci koje stvaraju sama tržišta. Ako se na Polymarketu ugovorom o određenom događaju trguje po cijeni od 70 centi, tržište time daje približnu procjenu od 70 posto da će se događaj dogoditi. Što je više sudionika i kapitala na tržištu, ta procjena može postati vrijedan izvor informacija.

To je privuklo i tradicionalne kompanije. Dow Jones je s Polymarketom sklopio partnerstvo za korištenje podataka platforme u svojim medijima. Time se rezultati prediktivnih tržišta počinju tretirati kao svojevrsni pokazatelj očekivanja tržišta, a ne samo kao rezultat klađenja korisnika.

Ako se takav model nastavi razvijati, Polymarket bi mogao imati dva proizvoda koja su međusobno povezana: tržište na kojem se trguje budućim događajima i podatke o očekivanjima koje može prodavati drugim kompanijama.