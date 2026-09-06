Svjetske burze nestabilne, u fokusu inflacija i kamatne stope

Dolar porastao prema euru, ali oštro pao prema japanskom jenu. Na Zagrebačkoj su burzi prošloga tjedna Crobex indeksi pali

Na svjetskim se burzama prošloga tjedna trgovalo vrlo nesigurno dok su ulagači nagađali kada će zbog rasta cijena nafte i povišene inflacije središnje banke povećati kamatne stope.

Na Wall Streetu je prošloga tjedna Dow Jones indeks oslabio 0,3 posto, na 53.414 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,1 posto, na 7.718 bodova, a Nasdaq 0,4 posto, na 26.506 bodova.

Početkom tjedna ti su indeksi bili pod pritiskom jer se sukobu između SAD-a i Irana ne nazire kraj. Zbog toga su cijene nafte porasle, što bi moglo potaknuti već ionako povišenu inflaciju. A to bi primoralo središnje banke na povećanje kamatnih stopa.

No, snažan rast tržišta uslijedio je u četvrtak, nakon što je guverner FED-a Christopher Waller za Reuters kazao da bi bio sklon zadržati ključne kamatne stope na postojećoj razini, ako predstojeći podaci potvrde popuštanje cjenovnih pritisaka.

Premda je istaknuo i da bi podržao povećanje kamata, ako inflacija ne počne usporavati, nakon Wallerova komentara procjene na tržištu o izgledima da će FED na sjednici u rujnu povećati kamatne stope pali su na otprilike 50 posto, dok su prije iznosili 63 posto.

No, već u petak ti su izgledi ponovno porasli, a burzovni indeksi pali jer je izvješće o zapošljavanju u SAD-u bilo bolje nego što se očekivalo.

U kolovozu je, naime, broj zaposlenih povećan za 162 tisuće, trostruko više nego što su analitičari očekivali. To znači da je tržište rada solidno, što otvara prostor FED-u za povećanje kamata.

U SAD-u se inflacija već dugo vremena kreće znatno iznad ciljane razine od oko dva posto, pa uopće nije u pitanju hoće li središnja banka povećati kamate, nego kada će ih povećati.

Ulagači se nadaju da to neće učiniti već u rujnu, a ima i onih optimističnih koji smatraju da ih uopće neće povećati.

Prošloga je tjedna kamatne stope povećala novozelandska središnja banka, a na tržištu se procjenjuje da će Europska središnja banka na sjednici idućega tjedna povećati kamatne stope već drugi put ove godine.

Zbog toga su na većini europskih burzi cijene dionica prošloga tjedna pale. Doduše, londonski FTSE indeks ojačao je 0,1 posto, na 10.831 bod, no frankfurtski DAX skliznuo je gotovo dva posto, na 26.046 bodova, a pariški CAC 1,5 posto, na 8.278 bodova.

Dolar ojačao prema euru, oštro pao prema japanskom jenu

Na svjetskim je tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta prošloga tjedna pala, pri čemu je tečaj dolara porastao prema euru, ali oštro pao prema japanskom jenu.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke prema šest najvažnijih svjetskih valuta, oslabio je prošloga tjedna 0,5 posto, na 99,16 bodova.

Pritom je dolar prema europskoj valuti ojačao 0,3 posto, pa je cijena eura pala na 1,1615 dolara.

No, američka je valuta oslabila prema japanskoj, za 2,4 posto, na 156,25 jena.

Oštar pad dolara prema jenu posljedica je upozorenja japanskih vlasti da bi mogle ponovno intervenirati na tržištu ako zatreba, ali i procjena analitičara da će japanska središnja banka uskoro povećati kamatne stope.

Špekulira se, također, da bi japanski investitori, uključujući osiguravajuća društva i mirovinske fondove, mogli povući dio investicija iz američkih obveznica i ulagati u japanske jer prinosi na japanske rastu.

ZSE: Crobexi prošloga tjedna pali, u fokusu Končar i Atlantic grupa

Na Zagrebačkoj su burzi prošloga tjedna Crobex indeksi pali, izgubivši sve dobitke od prethodnog tjedna, a u fokusu ulagača bile su dionice Končara i Atlantic grupe.

Crobex indeks spustio se prošloga tjedna 0,89 posto, na 4.390 bodova, a Crobex10 za 0,41 posto, na 2.856 bodova.

Među sektorskim indeksima najviše je pao Crobexkonstrukt, za 1,69 posto, dok je jedino porastao Crobexturist, za 0,2 posto.

Redovni promet dosegnuo je 6,7 milijuna eura, otprilike 1,1 milijun više nego u tjednu ranije.

Uz to, u blok trgovanju ostvaren je promet od 969 tisuća eura, i to u transakcijama s dvije dionice – Luke Rijeka (612 tisuća eura) i Atlantic grupe (357 tisuća eura).

U redovnom trgovanju dionicom Končara ostvaren je najveći promet, 1,43 milijuna eura, pri čemu joj je cijena stagnirala na 1.034 eura.

S prometom od gotovo 960 tisuća eura slijedila je dionica Atlantic grupe, također sa stagnacijom cijene na 51 euro.

Atlantic grupa izvijestila je u ponedjeljak da je Atlantic Droga Kolinska zaključila preuzimanje slovenske tvrtke Osem, koja ima brend Kekec, a ukupna vrijednost akvizicije i planiranih ulaganja premašuje 40 milijuna eura.

U fokusu investitora bila je i povlaštena dionica Adris grupe, kojom je protrgovano za 512 tisuća eura, uz pad cijene za 1,45 posto, na 102 eura.

Nešto veći promet imala je i dionica Auto Hrvatske, 455 tisuća eura, uz rast cijene za 1,54 posto, na 264 eura.

Među likvidnijima, najviše su pale cijena dionice Heliosa Farosa, za 5,3 posto, na 1,25 eura, i Čakovečkih mlinova, za 4,33 posto, na 9,95 eura.

Najviše su, pak, poskupile dionice Arena Hospitality grupe, za 7,5 posto, na 43 eura, i Lošinjske plovidbe Holdinga, za 3,31 posto, na 25 eura.

Na ZSE-u se prošloga tjedna trgovalo s ukupno 51 dionicom, pri čemu je cijena njih 13 porasla, 26 pala, a 12 stagnirala.