Tvrtke i tržišta

KPMG Croatia mijenja vodstvo u trenutku jačanja konkurencije

6. rujna 2026.
Domagoj Hrkać

Domagoj Hrkać

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Manuela Tašler
Manuela Tašler
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Goran Horvat odlazi iz KPMG-a, a Domagoj Hrkać preuzima vođenje tvrtke koja posljednjih godina raste sporije od konkurenata

KPMG Adria Cluster objavio je promjenu na čelu tvrtke: Goran Horvat, dosadašnji managing partner KPMG Adria Clustera, što podrazumijeva i poziciju predsjednika Uprave KPMG-a Croatia, 'nastavlja karijeru u novim profesionalnim izazovima izvan KPMG-a', a njegovu poziciju preuzima dosadašnji član Uprave Domagoj Hrkać.

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