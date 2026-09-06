Tvrtke i tržišta
KPMG Croatia mijenja vodstvo u trenutku jačanja konkurencije
6. rujna 2026.
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Goran Horvat odlazi iz KPMG-a, a Domagoj Hrkać preuzima vođenje tvrtke koja posljednjih godina raste sporije od konkurenata
KPMG Adria Cluster objavio je promjenu na čelu tvrtke: Goran Horvat, dosadašnji managing partner KPMG Adria Clustera, što podrazumijeva i poziciju predsjednika Uprave KPMG-a Croatia, 'nastavlja karijeru u novim profesionalnim izazovima izvan KPMG-a', a njegovu poziciju preuzima dosadašnji član Uprave Domagoj Hrkać.
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