Kako izgleda poslovanje u digitalnom dobu?

Doktorski studij Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju, među prvim je programima u Hrvatskoj koji je sustavno otvorio prostor za istraživanje ekonomskih aspekata digitalizacije

Digitalna transformacija odavno nije samo tehnološka tema. Ona mijenja način na koji poduzeća stvaraju vrijednost, oblikuje tržišta, utječe na odluke potrošača, razvoj turističkih destinacija, upravljanje promjenama u javnom sektoru i razumijevanje konkurentnosti u suvremenom gospodarstvu. Tim se pitanjima bavi doktorski studij Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju, zajednički program Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Dubrovniku i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji otvara prijave za upis sedme generacije doktorandica i doktoranada.

Tijekom dosadašnjih šest generacija studij je okupio polaznike iz više od 20 zemalja s tri kontinenta. Iza tog broja stoji raznolika istraživačka zajednica ljudi koji u naš međunarodno najvidljiviji doktorski studij iz ekonomije ulaze s različitim profesionalnim iskustvima, akademskim interesima i istraživačkim pitanjima. Neki dolaze iz gospodarstva, neki iz javnog sektora, turizma, financija, marketinga, menadžmenta ili međunarodnog poslovanja, ali ih povezuje želja da promjene koje svakodnevno vide u praksi razumiju dublje, sustavnije i znanstveno utemeljeno.

Istraživačko okružje

Ovaj doktorski studij među prvim je programima u Hrvatskoj koji je sustavno otvorio prostor za istraživanje ekonomskih aspekata digitalizacije. Njegov fokus nije samo na tehnologiji, već na tome što tehnologija znači za poslovne modele, organizacije, tržišta, potrošače, inovacije i javne politike. U vremenu kada umjetna inteligencija, digitalne platforme, podaci i automatizacija sve snažnije oblikuju gospodarstvo, potreba za stručnjacima koji razumiju i ekonomsku logiku i tehnološke promjene postaje sve izraženija.

Prof. dr. sc. Nebojša Stojčić, voditelj studija i znanstvenik uvršten među dva posto najutjecajnijih znanstvenika u svijetu, ističe kako ambicija studija nije samo obrazovati novu generaciju doktora znanosti, već graditi istraživačko okružje u kojem se profesionalno iskustvo, znanstvena znatiželja i međunarodna suradnja mogu pretvoriti u relevantan doprinos znanju.

– Ovaj doktorski studij razvijamo za ljude koji žele ozbiljno istraživati promjene koje digitalna transformacija donosi gospodarstvu, poduzećima i društvu. Važno nam je da doktorandi ne budu samo polaznici programa, već dio istraživačke zajednice u kojoj se ideje razvijaju kroz mentorski rad, međunarodnu suradnju i objave koje imaju stvaran znanstveni doseg – ističe Stojčić

Studij se izvodi u istraživačkom okružju koje povezuje međunarodno prepoznate snage dviju akademskih institucija. Sveučilište u Dubrovniku posljednjih je godina izgradilo izrazito vidljiv istraživački profil te se, prema aktualnim SciVal Scopus pokazateljima, svrstava u vrh hrvatskoga sveučilišnog prostora po kvaliteti, vidljivosti i međunarodnom utjecaju znanstvene produkcije. Posebno se ističe udjelom citiranih publikacija, udjelom radova među 10 posto najcitiranijih publikacija u svijetu, objavama u visokokvalitetnim znanstvenim časopisima te udjelom znanstvenih radova citiranih u javnim politikama i strateškim dokumentima.

Upis sedme generacije

Združeni karakter studija dodatno osnažuje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu prestižnim Triple Crown statusom. Posebna vrijednost programa je u tome što je osmišljen s razumijevanjem da mnogi doktorandi već imaju razvijene profesionalne karijere. Fleksibilna organizacija nastave, modularna struktura i individualna mentorska podrška omogućuju da se znanstveni razvoj odvija usporedno s profesionalnim obvezama, bez potrebe za prekidom karijere. Nastava se izvodi na hrvatskom i engleskom jeziku. Kurikul obuhvaća digitalnu ekonomiju, međunarodno poslovanje, turizam, marketing i menadžment, uza snažan naglasak na razvoj metodoloških i analitičkih kompetencija.

Vrijednost studija proizlazi iz istraživačkog ekosustava u koji studenti ulaze. Na Sveučilištu u Dubrovniku djeluje pokazni centar uspostavljen u suradnji s CARNET-om, posvećen afektivnom računarstvu i neuromarketingu, koji Sveučilište pozicionira kao referentnu točku za istraživanja na presjeku ekonomije, tehnologije, ponašanja potrošača, emocija i podataka. Istraživački rad studenata ne zadržava se samo u akademskom prostoru. Suradnje s međunarodnim institucijama poput Svjetske banke i UNIDO-a, uključivanje u kompetitivne istraživačke i razvojne projekte te primjena vlastitih analitičkih rješenja u upravljanju turističkim destinacijama pokazuju kako se znanje razvijeno kroz studij prenosi u konkretne politike, strategije i razvojne odluke.

Prijave za upis sedme generacije otvorene su do 30. rujna 2026. Za više informacija kandidati se mogu obratiti putem e-pošte [email protected] ili telefonom na +385 20 445 931.