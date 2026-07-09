Novi vaučeri za male tvrtke stižu na jesen, evo što se sve nudi

Stižu novi vaučeri do 30 tisuća eura za AI i sigurnost, sprema se novi krug potpora, a SkillUp program prima prijave do kraja godine

Unatoč dobroj fiksnoj i mobilnoj mreži, strateškim ulaganjima u nove tehnologije te brojnim talentima, hrvatska mala i srednja poduzeća i dalje zaostaju u usvajanju tehnologija poput umjetne inteligencije i računalstva u oblaku, pokazalo je to izvješće o razini digitalizacije članica Europske unije (tzv. 'digitalna dekada'), koje je Europska komisija objavila sredinom prošloga mjeseca.

S obzirom na to da se na temelju tog izvješća odlučuje o daljnjoj raspodjeli novca u višegodišnjem proračunu Unije, EK je navela i smjernice za ubrzanje digitalne transformacije svake pojedine države. Tako za Hrvatsku, primjerice, Komisija između ostaloga savjetuje olakšanje pristupa kapitalu startupovima kako bi nastavili i proširili poslovanje u Hrvatskoj, bolju kibernetičku sigurnost za male i srednje tvrtke te unaprjeđenje e-usluga za poslovanje.