Hrvatska pošta je preuzela Employer Partner certifikat i nastavlja razvijati HR sustav

Protekla godina obilježena je nastavkom ulaganja u materijalna primanja radnika, daljnji razvoj osnovnih usluga dostave te značajan rast paketnog prometa

Hrvatska pošta, jedna od najvećih hrvatskih kompanija, devetu godinu zaredom uspješno je obnovila Employer Partner certifikat koji dodjeljuje SELECTIO Grupa koja djeluje kao jedno mjesto za sve HR usluge, čime je potvrdila kontinuirano ulaganje u razvoj HR sustava te usmjerenost na razvoj zaposlenika i organizacije.

Protekla godina obilježena je nastavkom ulaganja u materijalna primanja radnika, daljnji razvoj osnovnih usluga dostave te značajan rast paketnog prometa.

Na dan 31. prosinca 2025. godine Hrvatska pošta brojala je 8.977 zaposlenika, dok je ih je tijekom godine zaposleno 1.642 novih, što predstavlja uobičajenu dinamiku zapošljavanja za organizaciju ove veličine.

Nastavak ulaganja u materijalna prava radnika

Kompanija je prošle godine povećala primanja za više od 7.000 operativnih radnika, koja su tijekom 2025. u tri faze povećana za 20%. Nastavljeno je i provođenje programa godišnje nagrade u iznosu od 1.200 eura za deficitarna radna mjesta. Tako je prošle godine na ime nagrade za 2024. isplaćeno 2,8 milijuna eura bruto.

Sustavi nagrađivanja dodatno su optimizirani kako bi radnici, kroz jednostavan model kriterija upravljanja svojom produktivnošću, mogli utjecati na povećanje varijabilnog dijela plaće.

Naglasak je stavljen i na jačanje interne edukacijske infrastrukture, uključujući Akademiju Hrvatske pošte i programe razvoja lidera, kao i na sustavno upravljanje razvojem karijera, održivim nasljeđivanjem i talentima. Istovremeno je dodatna pažnja posvećena dobrobiti zaposlenika i ravnoteži poslovnog i privatnog života.

Veća prisutnost HR tima na terenu i jačanje organizacijske kulture

Iz Hrvatske pošte ističu kako su tijekom protekle godine povećali prisutnost HR timova u svakodnevnom radu sa zaposlenicima diljem Hrvatske te nastavili ulagati u edukacije i razvoj kompetencija.

Obnova Employer Partner certifikata potvrđuje dugoročnu predanost Hrvatske pošte kontinuiranom razvoju sustava upravljanja ljudskim potencijalima te stvaranju poticajnog radnog okruženja u skladu s ciljevima poslovanja i potrebama zaposlenika.