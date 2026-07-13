Vodeći ljudi Končara dobili 1,2 milijuna eura u dionicama

Najveći paket dobio je predsjednik Uprave Gordan Kolak, 357 dionica vrijednih 356 tisuća eura te sada ukupno posjeduje 1393 dionice

Uprava Končara nagrađena je dionicama vrijednima 1,2 milijuna eura. U obavijesti na Zagrebačkoj burzi Končar je u ponedjeljak objavio da su članovima Uprave dodijeljene dionice temeljem internih pravila nagrađivanja. Izvan uređenog tržišta Zagrebačke burze toj je skupini preneseno 1215 dionica po cijeni od 997,02 eura.

Najveći paket dobio je predsjednik Uprave Gordan Kolak, 357 dionica vrijednih 356 tisuća eura. Nakon Kolaka, po vrijednosti bonusa u dionicama slijedi član Uprave Mario Radaković, koji je u Končar došao iz Nadzornog odbora kompanije. Podsjetimo, Radaković je ranije bio i član Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, a prije toga bio je član Uprave društva za upravljanje mirovinskim fondovima PBZ/Croatia osiguranje. Radakoviću je dodijeljeno 228 dionica vrijednih nešto više od 227 tisuća eura.

Ostalim članovima Uprave, Ivanu Paiću, Mikiju Huljiću i Petru Bobeku dodijeljeni su paketi od 210 dionica vrijedni 209 tisuća eura. Nakon ovih bonusa, čelni čovjek kompanije Gordan Kolak u vlasništvu ima 1393 dionice Končara koje po aktualnoj burzovnoj cijeni od 980 eura vrijede 1,36 milijuna eura. Miki Huljić sada posjeduje 746 dionica vrijednih 731 tisuću eura, dok Bobek i Paić imaju po 519 dionica vrijednih 508 tisuća eura. Mariju Radakoviću ovo su prve Končarove dionice u vlasništvu.

Končar već više godina obara rekorde u poslovanju. Podsjetimo, tijekom prvog kvartala ove godine ugovoreno je novih poslova za 585 milijuna eura, pri čemu se posebno ističe snažan rast ugovorenosti na inozemnim tržištima. U usporedbi s prvim kvartalom prošle godine, ugovorenost na stranim tržištima veća je za više od 50 posto.

Kako stoji u kvartalnom izvješću, nastavljen je i pozitivan trend prema kojem ugovoreni poslovi nadmašuju realizirane, što je rezultiralo rastom knjige narudžbi (backlog) na više od 2,9 milijardi eura. To je za 759,5 milijuna eura više na godišnjoj razini te za 235,7 milijuna eura više u usporedbi s krajem 2025. godine.