Koliko košta ljetovanje: Hrvatska jeftinija od Grčke i Španjolske

Eurostatova usporedba pokazala je velike razlike u cijenama hrane, pića, hotela i prijevoza u sedam popularnih turističkih zemalja

Koliko ćete platiti hotel, restoran ili piće na ljetovanju uvelike ovisi o zemlji u kojoj provodite odmor. Eurostatovi podaci o razinama cijena u sedam najpopularnijih europskih turističkih destinacija, koje je analizirao Euronews Business, pokazuju da postoje znatne razlike među zemljama regije, uključujući i Hrvatsku. Važno je naglasiti da ovi pokazatelji ne prikazuju stvarnu cijenu odmora, već nacionalne prosjeke jer se Eurostatovi indeksi temelje na prosječnim godišnjim cijenama u cijeloj zemlji. U najpopularnijim turističkim odredištima tijekom sezone cijene mogu biti znatno više od nacionalnog prosjeka.

Turska najjeftinija, Francuska najskuplja

Indeks razine cijena za osobnu potrošnju kućanstava (HFCE), koji obuhvaća više od 2.000 proizvoda i usluga, pokazuje da je Turska najjeftinija zemlja u ovoj usporedbi. Ako ista košarica proizvoda i usluga u prosjeku EU-a stoji 100 eura, u Turskoj bi koštala tek 59,6 eura, odnosno 40,4 posto manje od prosjeka Unije.

Francuska je najskuplja među promatranim zemljama, dok su sve ostale ispod prosjeka EU-a. Italija se nalazi na 97,1, Španjolska na 91,6, Grčka na 87,4, Portugal na 86,6, a Hrvatska na 78,4. To znači da je Hrvatska, prema ovom pokazatelju, jeftinija od svih navedenih zemalja osim Turske.

Restorani i smještaj: Portugal najjeftiniji, Francuska najskuplja

Kategorija koja turistima najviše znači, odnosno restorani i smještaj, pokazuje da je Francuska i ovdje najskuplja s indeksom od 116, slijedi je Italija sa 110,8. Drugim riječima, košarica usluga restorana i smještaja koja bi u prosjeku EU-a koštala 100 eura, u Francuskoj bi koštala 116 eura, a u Italiji 110,8 eura. Portugal je najjeftiniji u ovoj kategoriji, s indeksom od 73,6, što znači da su cijene 26,4 posto niže od prosjeka EU-a. Turska također bilježi nisku vrijednost od 78,3. Hrvatska se s indeksom od 89,6 nalazi malo iznad Grčke (86,1) i Španjolske (85,4).

Hrana: Turska i Španjolska jedine ispod prosjeka

Cijene hrane relativno su ujednačene u svih sedam zemalja, uz jednu jasnu iznimku, a to je Turska. Francuska je najskuplja, no razlika je razmjerno mala jer su cijene tek 7,9 posto iznad prosjeka EU-a. U Turskoj bi ista košarica hrane koštala samo 75,6 eura. Španjolska je jedina druga zemlja ispod prosjeka EU-a, s indeksom od 94,6, dok su cijene u ostalim zemljama nešto više. Hrvatska se nalazi na 102,3, odnosno tek neznatno iznad europskog prosjeka.

Alkohol u Turskoj više nego dvostruko skuplji od prosjeka EU-a

Alkoholna pića donose jednu od najizraženijih razlika u cijelom istraživanju. Turska je uvjerljivo najskuplja destinacija, s indeksom od 210,2, što znači da su cijene alkohola tamo više nego dvostruko iznad prosjeka EU-a. Grčka je daleko druga, s indeksom od 154, a slijedi je Hrvatska sa 133,9.

Na suprotnom kraju ljestvice nalazi se Italija, s najnižim indeksom od 81,9, dok je Španjolska također ispod prosjeka EU-a, na 90,1. Cijene u Francuskoj i Portugalu bliže su europskom prosjeku, na 100,9 odnosno 107,1.

Slična je, iako manje izražena, situacija i s bezalkoholnim pićima. Raspon ovdje ide od 81,8 u Italiji do čak 133,5 u Hrvatskoj, koja je u ovoj kategoriji najskuplja od svih sedam zemalja.

Duhan u Turskoj gotovo simboličan u odnosu na Francusku

Razlike u cijenama duhanskih proizvoda posebno su velike, u rasponu od 25,4 u Turskoj do čak 191,1 u Francuskoj. Sve ostale zemlje također su ispod prosjeka EU-a, no nijedna se ni izbliza ne približava Turskoj. Druga najjeftinija je Hrvatska, s indeksom od 64,6, što je i dalje znatno skuplje od Turske.

Kada je riječ o javnom prijevozu, Turska je opet najjeftinija, s indeksom od 68,3, u odnosu na prosjek EU-a od 100. Jedino Francuska premašuje europski prosjek, s indeksom od 112,8. Portugal, Španjolska i Hrvatska nalaze se oko 80 do 85, dok je Grčka tek neznatno ispod prosjeka EU-a.

Riba i morski plodovi: male razlike

Za ljubitelje ribe i morskih plodova razlike u cijenama razmjerno su male, u rasponu od 95,4 u Portugalu do 112,7 u Grčkoj. Hrvatska se nalazi na 110,3, blizu grčke razine.

Važno je napomenuti da ovi pokazatelji ne uzimaju u obzir visinu prihoda u pojedinim zemljama. Za turiste iz zemalja s višim prihodima razlike u cijenama možda neće biti toliko izražene koliko za putnike iz zemalja s nižim prihodima, poput onih iz zemalja s nižim prosječnim primanjima, među kojima je i Hrvatska.