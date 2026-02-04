Je li stigla kripto zima? Michael Burry predviđa 50 tisuća dolara

Strategy i BitMine suočavaju se s milijardama nerealiziranih gubitaka dok se model kripto-trezora raspada

Michael Burry, investitor koji je predvidio financijsku krizu 2008. godine, upozorio je u ponedjeljak da bi nagli pad bitcoina mogao izazvati kaskadu prisilne prodaje u više klasa imovine.

S obzirom na to da je bitcoin pao za 40 posto u odnosu na listopadske maksimume, a altcoini su se urušili za 20 do 40 posto od sastanka FOMC-a u siječnju, pitanje koje dominira kripto tržištima jest je li stigla prava kripto zima.

U objavi na Substacku, ‘Big Short’ investitor procijenio je da je krajem siječnja likvidirano do milijardu dolara pozicija u plemenitim metalima, jer su institucionalni investitori i korporativni blagajnici požurili pokriti kripto gubitke.

Ne postoji organski razlog zašto bi bitcoin usporio ili zaustavio svoj pad, napisao je Burry. Upozorio je da bi se, ako bitcoin padne na 50.000 dolara, rudarske tvrtke mogle suočiti s bankrotom, a tržište terminskih ugovora na tokenizirane metale moglo bi se ‘urušiti u crnu rupu bez kupca’.

Bitcoin je u utorak nakratko dotaknuo 73.000 dolara, što je pad od 40 posto u odnosu na listopadski vrhunac iznad 126.000 dolara. Burry je tvrdio da najveća kriptovaluta nije ispunila svoju težnju kao digitalno sigurno utočište i alternativa zlatu, odbacujući nedavne dobitke potaknute ETF-ovima kao spekulativne, a ne dokaz trajnog prihvaćanja.

Strategy i BitMine: rasplet modela kripto trezora

Burryjevo upozorenje potkrijepljeno je konkretnim dokazima u problemima kripto-rizničnih tvrtki. Strategy, tvrtka za akumulaciju bitcoina koju vodi Michael Saylor, sada je suočena s ‘gubicima na papiru’ nakon što je bitcoin pao ispod prosječne kupovne cijene od približno 76.000 dolara. Tvrtka je samo u četvrtom tromjesečju zabilježila 17,44 milijarde dolara nerealiziranih gubitaka.

Tržišna kapitalizacija tvrtke Strategy pala je sa 128 milijardi dolara u srpnju na 40 milijardi dolara, što je pad od 61 posto u odnosu na najvišu vrijednost bitcoina u listopadu. Metrika mNAV, vrijednost poduzeća podijeljena s vrijednošću njezinih kripto udjela, pao je s više od 2 prije godinu dana na 1,1, približavajući se kritičnom pragu koji bi mogao prisiliti prodaju.

Strategy je pokrenuo raspravu o mogućoj prodaji udjela ako mNAV padne ispod jedan, što označava promjenu od Saylorovog dugogodišnjeg stava da nikada ne prodaje. Tvrtka je prikupila 1,44 milijarde dolara prodajom dionica kako bi osigurala da može podmiriti buduće isplate dividendi i duga.

BitMine Immersion Technologies, koju podržava Peter Thiel, a predsjedava Tom Lee iz Fundstrata, suočava se s još većim gubicima. Tvrtka za akumulaciju ethereuma drži 4,3 milijuna ethereuma kupljenih po prosječnoj cijeni od 3.826 dolara. Ethereum sada trguje oko 2.300 dolara, što predstavlja preko 6 milijardi dolara nerealiziranih gubitaka.

Analitičari upozoravaju da su kripto-trezorske tvrtke zarobljene vlastitom pričom. Svaka prodaja, čak i mala, poslala bi razoran signal koji bi mogao srušiti i dionice tvrtke i temeljnu kriptovalutu, puno više nego što bi sama prodaja pomogla.

Tehnička analiza ukazuje na produženi silazni trend

Japanski analitičar Hiroyuki Kato iz CXR Engineeringa upozorio je da je tržište kriptovaluta možda ušlo u dugoročni silazni trend. Bitcoin je pao ispod svog minimuma iz studenog, što je izazvalo prelazak s strategija kupnje u padu na strategije kratke prodaje.

Probijanje ethereuma preko kritične razine podrške od 2.600 dolara ubrzalo je njegov pad, a altcoini su zabilježili još veći pad. Kato je napomenuo da tjedni grafikon pokazuje obrazac glave i ramena (head and shoulders) koji se približava granici vratnog dijela, probijanje bi strukturno otežalo kratkoročni oporavak.

Ne kripto zima, već nova paradigma

Unatoč medvjeđim signalima, Tiger Research tvrdi da se ovaj pad fundamentalno razlikuje od prethodnih kripto zima. Hakiranje Mt. Goxa 2014., propast ICO-a 2018., slom Terre i FTX-a 2022., proizašle su iz unutarnjih propusta u industriji koji su uništili povjerenje i otjerali talente.

- Nismo stvorili proljeće, pa nema ni zime. I rast iz 2024. i trenutni pad potaknuti su vanjskim čimbenicima: odobrenjima ETF-ova, carinskim politikama i očekivanjima kamatnih stopa - navodi se u izvješću.

Što je još značajnije, tržište se nakon regulacije podijelilo na tri sloja: reguliranu zonu s ograničenom volatilnošću, nereguliranu zonu za visokorizične špekulacije i zajedničku infrastrukturu poput stablecoina koja služi oba slojevima. Efekt ‘curenja’ koji je nekoć podigao sve tokene kada je bitcoin porastao je nestao. Kapital ETF-ova ostaje u bitcoinu i ne prelijeva se u altcoine.

- Malo je vjerojatno da će se ponoviti sezona kriptovaluta u kojoj sve zajedno raste. Sljedeći bikovski rast će doći. Ali neće doći svima - zaključio je Tiger Research.

Da bi se taj bikovski rast ostvario, moraju se uskladiti dva uvjeta: izvrstan scenarij upotrebe koji izlazi iz neregulirane zone i podržavajuće makroekonomsko okruženje. Do tada, tržište ostaje u neviđenom stanju, ni zima ni proljeće, već nešto potpuno novo, tvrde iz analitičke tvrtke.