Novi zakon zatvorio tisuće kladomata i više od 300 uplatnih mjesta

Nova regulacija donijela je strože uvjete poslovanja, skuplje licence i snažno smanjenje fizičke dostupnosti igara na sreću

Početkom siječnja 2026. istekao je rok za prilagodbu prošlogodišnjim izmjenama Zakona o igrama na sreću, kojima su uvedene dodatne restrikcije za kladionice, online i fizičke priređivače te casina. Prvi na udaru bili su priređivači kojima su krajem listopada 2025. istekle postojeće licence. Prema podacima koje smo dobili od Hrvatske udruge za igre na sreću, četiri tvrtke morale su se javiti na novi natječaj za licencu na idućih 15 godina i uskladiti poslovanje s novim pravilima, jer se istekom licence ne zadržavaju stečena prava. Taj je proces doveo do zatvaranja 1.927 kladomata i 322 uplatna mjesta te gubitka oko 350 radnih mjesta. Neovisno o tim zatvaranjima, s početkom nove godine prestalo je s radom i preostalih oko 2.000 kladomata u ugostiteljskim objektima, čime je klađenju u kafićima u Hrvatskoj došao kraj. Prema podacima Ministarstva financija, u Hrvatskoj je lani bilo oko 6.300 poslovnica koje priređuju igre na sreću, uključujući automat klubove, casina i kladionice.

Nova pravila donijela su i cijeli niz dodatnih restrikcija te veće financijske obveze za priređivače igara na sreću. Ograničena je udaljenost uplatnih mjesta od škola, učeničkih domova i vjerskih objekata, a kladionicama i automat klubovima ograničen je broj radnih nedjelja na 16, kao i trgovinama. Smanjene su površine za branding na poslovnicama te su znatno sužene mogućnosti oglašavanja. Primjerice, od početka godine zabranjeno je oglašavanje na billboardima, dok su u elektroničkim medijima oglasi dopušteni samo u noćnim terminima, od 23 sata do šest ujutro. Oglašavanje u tiskanim medijima u potpunosti je zabranjeno, a javne osobe i influenseri više ne smiju promovirati kladionice i druge priređivače igara na sreću.

Također, uvedena je obavezna identifikacija svih igrača, registar isključenih igrača pod nadzorom HZJZ-a te mogućnost gubitka koncesije za nepoštivanje mjera društveno odgovornog poslovanja. Istodobno su povećane i financijske naknade, pa je tako licenca za fizičko i online klađenje poskupjela s oko 400 na 600 tisuća eura. Takvo povećanje iznosa naknada, od oko 50 posto, prisutno je u gotovo svim oblicima igara.

Iako ove brojne restrikcije priređivačima igara na sreću donose cijeli niz ograničenja, iz industrije zasad ne dolaze negativne poruke. Ističu kako su svjesni važnosti regulacije tržišta te navode da im je u interesu poslovati u okruženju s jasno postavljenim pravilima.

- Nema dvojbe da nove zakonske odredbe za priređivače znače kratkoročne financijske gubitke i značajne operativne prilagodbe, što se već vidi kroz zatvaranje velikog broja uplatnih mjesta te smanjenje vidljivosti na tržištu. Međutim, unatoč tim izazovima, pozdravljamo donesene izmjene. Uređeno i transparentno tržište dugoročno je u interesu svih - od države do društva u cjelini, ali i odgovornih priređivača igara koji žele poslovati u stabilnom i predvidivom regulatornom okruženju - istaknula je Matea Mateković, tajnica Hrvatske udruge za igre na sreću.

Spomenute zakonske izmjene donijele su i obvezu ujednačenog postupanja svih sudionika na tržištu, neovisno o tome radi li se o fizičkom ili online klađenju, ponajprije u dijelu registra isključenih igrača, mjera društveno odgovornog poslovanja i marketinških aktivnosti. Iz industrije pritom ističu da je u ovoj fazi teško procijeniti hoće li se zbog zatvaranja fizičkih lokacija dio potražnje preliti na online klađenje, s obzirom na različite navike i profile igrača, a prvi konkretniji pokazatelji očekuju se tek u narednim mjesecima. Jasno je, međutim, da ulaskom u 2026. godinu tržište igara na sreću funkcionira u bitno drukčijem, strožem i društveno odgovornije postavljenom regulatornom okviru.