Od piva do čokolade: eksplozija craft scene u Hrvatskoj

Ulazak u svijet crafta zahtijeva kombinaciju snažnog entuzijazma, zanesenosti, izražene kreativnosti i poduzetničke hrabrosti

Globalna industrija gaziranih pića teška je stotine milijardi dolara. Njezine se recepture čuvaju u neprobojnim trezorima, a marketinški proračuni nerijetko premašuju nacionalne proračune manjih država. Stoga i ne začuđuje što ćete, naručite li Coca-Colu bilo gdje na planetu, dobiti slatko tamno gazirano piće s okusom koji je univerzalna konstanta modernog doba. No, kao što postoje craft-pivari koji su izazvali globalnu industriju piva, tako postoje i entuzijasti koji traže odgovor na naizgled nemoguće pitanje: može li najkomercijalniji proizvod na svijetu biti – drukčiji?

U Rijeci, gdje se proizvodi jedina hrvatska craft-verzija toga globalno poznatoga gaziranog pića Monada, vodili su se točno tim pitanjem: može li Coca-Cola imati karakter, ispričao je za Lider Tomislav Juretić, Monadin suosnivač.