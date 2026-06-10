Digitalna reputacija: Upišite naziv svoje tvrtke u ChatGPT. Što piše?

Tvrtke koje ne upravljaju svojom prisutnošću u generativnim AI alatima gube na vidljivosti i u konačnici gube kupce

Piše: Tea Nađ Župan, osnivačica Šepiri se, specijalizirane agencije za upravljanje online reputacijom

Na sastancima s klijentima provodim mali eksperiment. Zamolim ih da otvore ChatGPT u anonimnome prozoru, upišu naziv tvrtke i pročitaju što piše. Katkad budu zbunjeni, a često se i nasmijemo kad vidimo što je rezultat LLM-ova haluciniranja. Ja sam, primjerice, bila dizajnerica nakita i supruga političara. Sve je to u skladu s javnim testovima koji pokazuju visoku varijabilnost preporuka umjetne inteligncije.

ChatGPT zapravo daje pretpostavke umjesto činjenica. To će imati sve vidljivije poslovne posljedice, posebno za tvrtke koje rastu izvozeći, sklapanjem partnerstava i B2B prodajom u kojoj se odluke donose nakon istraživanja. A istraživanje sve češće počinje u AI alatu, ne u Googleu.