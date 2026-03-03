Jan van Eck dijeli smjelo predviđanje da je bitcoin dosegao dno

Izvršni direktor VanEcka kaže da je bitcoin blizu dna, pripisujući medvjeđe tržište četverogodišnjem ciklusu halvinga

Izvršni direktor tvrtke VanEck, Jan van Eck, rekao je da se bitcoin približava dnu tržišta. Slabost cijene pripisao je četverogodišnjem ciklusu halvinga kriptovalute.

Međutim, analitičari su i dalje podijeljeni oko toga utječe li tradicionalni četverogodišnji ciklus bitcoina i dalje na tržišne trendove, a neki tvrde da možda više nije valjan.

Argument za bitcoin dno

Govoreći u emisiji Power Lunch na CNBC-u, van Eck, koji vodi tvrtku za upravljanje imovinom vrijednu 181,4 milijarde dolara, svoju je analizu utemeljio na čvrsto kodiranoj strukturi ponude bitcoina i njegovom četverogodišnjem ciklusu halvinga.

- Naše je mišljenje za 2026. godinu da bitcoinom upravljaju dvije stvari koje znate o ograničenoj ponudi bitcoina na 21 milijun i ciklusu halvinga - rekao je.

- Postojao je investicijski ciklus, bitcoin raste tri godine zaredom, a u toj četvrtoj godini prilično masovno pada. 2026. je ta četvrta godina. Zato smo u medvjeđem tržištu bitcoina. Sada mislim da smo na dnu - zaključio je van Eck.

Istraživačka tvrtka Kaiko podržava ideju da cijena bitcoina i dalje slijedi obrasce povijesnog ciklusa. U prethodnom izvješću, tvrtka je istaknula da pad nakon vrhunca s oko 126.000 na raspon od 60.000 do 70.000 dolara odgovara korekcijama viđenim tijekom prethodnih medvjeđih faza.

U izvješću se također navodi da se ovo kretanje cijena točno uklapa unutar povijesnog prozora za vrhunce ciklusa, koji se obično javljaju 12-18 mjeseci nakon halvinga.

Međutim, povijesni trendovi ukazuju na to da medvjeđim tržištima općenito treba 6-12 mjeseci da pronađu održivo dno. To je često obilježeno s nekoliko neuspjelih rasta tijekom tog procesa.

Osim toga, Matt Hougan, glavni direktor tvrtke Bitwise, istaknuo je četverogodišnji ciklus kao jedan od tri ključna čimbenika koji utječu na smanjenje izloženosti investitora. Prema njegovim riječima, to je pridonijelo slabosti cijene. Hougan je također sugerirao da je bitcoin u procesu formiranja dna.

U međuvremenu, dio analitičara i promatrača tržišta osporio je četverogodišnji ciklus i zapitao se upravlja li još uvijek kretanjem cijene bitcoina. Neki tvrde da je bitcoin više vezan za globalne uvjete likvidnosti i tokove institucionalnog kapitala nego za prepolovljavanje nagrada za rudarenje.

Rasprava o vremenu donošenja odluka ima stvarnu težinu za investitore koji se snalaze u trenutnim uvjetima. Ipak, iako predviđanja o dnu bitcoina rastu, CryptoQuant je sugerirao da se dna na tržištu ne događaju brzo. Obično im je potrebno vrijeme da se formiraju.

Bottoms take time.



If this cycle mirrors past structures from April 19, 2024:



2012 trace (777 days) → June 4, 2026 • 2016 trace (889 days) → September 24, 2026 • 2020 trace (925 days) → October 30, 2026.



That puts the broader timing window in June–December 2026.… pic.twitter.com/8w5WzgGNXb — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) February 26, 2026

CryptoQuant procjenjuje da bi tržište moglo dosegnuti dno negdje između lipnja i prosinca 2026., s najvjerojatnijim vremenskim okvirom između rujna i studenog 2026.