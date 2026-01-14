OIB dobilo tek 6400 zgrada, kreću pritisci i kazne za upravitelje?

Iako je u registre upisano 380 upravitelja i preko 53 tisuće ugovora, golem broj zgrada i dalje nema OIB. Kazne će pisati lokalna samouprava

Nakon višemjesečne utrke s vremenom i upozorenja upravitelja da su rokovi za upis u registre upravitelja i suvlasnika zgrada nerealni, prve brojke o upisu u te registre, kao obvezi novog Zakona o upravljanju i održavanju zgrada, otkrivaju da se posao ipak nije stigao odraditi do kraja 2025. kako je planirano.

Naime, iako je većina upraviteljam, koji su bili zaduženi za popunjavanje oba registra, tehnički odradila dio posla pohranom ugovora, broj stambenih zgrada koje su do zakonskog roka, odnosno 31. prosinca 2025. doista dobile svoj osobni identifikacijski broj očekivano je nizak.