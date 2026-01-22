Otvorene prijave pružateljima usluga za projekt Kulturne iskaznice

Ministarstvo kulture započelo s prikupljanjem prijava ustanova i tvrtki. Evo tko se sve može uključiti u novi sustav vaučera

Ministarstvo kulture i medija objavilo je javni poziv za iskaz interesa pružateljima usluga u sklopu projekta Kulturne iskaznice. Kako je ranije najavljeno, cilj je stvoriti bazu partnera kod kojih će mladi moći trošiti 100 eura vaučera za kulturne sadržaje, a prijave su od 20. siječnja službeno otvorene za sve pravne i fizičke osobe koje se bave kulturnim i medijskim djelatnostima.

Pravo na prijavu imaju ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, udruge, obrti i tvrtke upisani u odgovarajuće registre i upisnike u Hrvatskoj. Poziv obuhvaća obavljanje muzejske, knjižarske i audiovizualne djelatnosti, izvedbene, glazbene i glazbeno-scenske te vizualne umjetnosti, zaštitu i očuvanje materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara, ali i javno informiranje.

Glavni uvjet za prihvaćanje prijave jest dokaz da subjekt doista pruža usluge pristupa kulturnim sadržajima, a kako smo već pisali u Lideru, interes je jako velik.

Prijava u bilo kojem trenutku

No, za razliku od uobičajenih natječaja, ovaj poziv nema konkretan rok. Prijave su započele 20. siječnja 2026. i podnose se kontinuirano, dok god traje projekt. Tvrtke i ustanove će se, dakle, projektu moći priključiti u bilo kojem trenutku, ovisno o vlastitoj tehničkoj spremnosti i procjeni isplativosti.

Nakon što Ministarstvo odobri prijavu, pružatelji postaju dio sustava 'Kooltura' i uvrštavaju se u službeni katalog.

Kulturna iskaznica funkcionirat će kao sredstvo za namjensko trošenje sredstava, fizičkim ili elektroničkim putem, isključivo na prodajnim mjestima onih subjekata koji su prošli proces registracije. To su, na primjer, muzeji, kinodvorane, knjižare, kazališta, koncertne dvorane, pučka otvorena učilišta, kulturni centri itd.

Također, kao što je ranije istaknuto, pravo na vaučer ostvaruju mladi koji u 2026. godini navrše 18 godina, a sredstva će moći koristiti od travnja ove godine kada cijeli projekt počinje pa sve do svog 19. rođendana.

Poticanje kulture

Podsjećamo, Ministarstvo kulture i medija pokrenulo je pilot-projekt Kulturna iskaznica kako bi pridonijelo stvaranju navika korištenja kulturnih sadržaja, stvaranju nove publike te jačanju postojećih kulturnih potreba koje će doprinijeti daljnjem razvoju kulturnog i medijskog sektora. U tu je svrhu za projekt izdvojeno 3,5 milijuna eura.

S druge strane, ustanove i tvrtke koje se bave kulturom na taj način mogu dobiti priliku za povećanje vidljivosti vlastitih kulturnih i medijskih sadržaja među mlađom publikom.

Na temelju rezultata ovog pilot-projekta, Ministarstvo će odlučiti o njegovoj daljnjoj provedbi i primjeni, primjerice, i na druge dobne skupine, ovisno o tome koje kulturne sadržaje treba dodatno podupirati, u kojim gradovima i za koga.