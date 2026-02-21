Tvrtke i tržišta

Tokić razmatra nove lokacije za servis gospodarskih vozila

21. veljače 2026.
Kompanija procjenjuje potrebe prijevoznika i potencijal novih lokacija za razvoj mreže T Truck Servisa u Hrvatskoj.

Kompanija Tokić, u većinskom vlasništvu obiteli Tokić, osnovala je novu tvrtku T Truck Servis, specijaliziranu za servis, popravke i održavanje flota gospodarskih vozila. Tvrtka je, kako je objavljeno na Zagrebačkoj burzi, osnovana 12. veljače ove godine.

U objavi se navodi da je osnivanje tvrtke nastavak strategije organskog rasta Tokić Grupe kroz razvoj novih usluga. Servis raspolaže suvremenom opremom i timom od 14 specijaliziranih servisera. Uz osnovne servisne aktivnosti sudjeluje u provedbi edukacija u okviru Tokićevog edukacijskog centra (TEC) te pruža logističku podršku prodajnoj mreži.

Iz kompanije ističu da T Truck Servis nadilazi okvir klasične radionice, posluje punim kapacitetom te da planiraju razvoj buduće mreže servisa diljem Hrvatske.

