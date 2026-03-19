Pobjeda neoliberala: Globalna ekonomija bez regulatora i ograničenja

Trump je na neočekivan način donio pobjedu neoliberalnoj ekonomskoj školi. Ameriku vodi kao korporaciju, ušutkao je sve globalne regulatore

Bila jednom jedna moćna korporacija. Nazovimo je ABC holding. Stotinjak godina bila je broj jedan u svijetu. Ali onda se pojavio izazivač. Nazovimo ga XYZ holding. Mijenjale su se uprave slavnog ABC holdinga, ali konkurent je bio sve bliži. Onda se na mjesto CEO-a vratio kontroverzni menadžer koji je odlučio pod svaku cijenu (doslovno pod svaku cijenu) učiniti ABC holding opet velikim.

Najprije je svim inozemnim dobavljačima odredio da, ako žele poslovati s bilo kojom članicom ABC holdinga, moraju plaćati između dvadeset i beskonačno posto u blagajnu Holdinga. Onda je agresivni predsjednik odbora ABC holdinga poslao svoje zaštitare u sjedište loše vođene kompanije koja je bila dobavljač nafte konkurentskom XYZ holdingu.

Zaštitari su oteli CEO-a te južnoameričke kompanije i zatvorili ga. I to još nije bilo sve. Na nagovor bliskoistočne kompanije čiji su čelnici imali znatne vlasničke udjele u ABC holdingu počelo je uništavanje još jedne tvrtke koja je poslovala s u početku spomenutim XYZ holdingom. Nije se išlo u otimanje tamošnjega CEO-a, nego se pribjeglo fizičkoj likvidaciji gotovo cijelog menadžmenta.

Preplašeni MMF

Kad se situacija zakomplicirala i kad je u pitanje došla isporuka nafte i plina iz okolnih zemalja, od poslovnih partnera u Europi ultimativno je zatraženo da se pridruže rješavanju posljedica. Ako uprave europskih kompanija ne poslušaju, ABC holding ohrabrit će svog partnera, agresivnu tvrtku s istoka Europe, da zagorča život europskim kompanijama.