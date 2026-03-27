Plenković obišao Terminal Janafa na Krku

Premijer Andrej Plenković u posjetu energetskom čvorištu na Krku, dok se čeka dogovor s MOL-om oko ključnih elemenata testiranja nafotovoda

Predsjednik Vlade Andrej Plenković danas je posjetio Janafov Teminal u Omišlju na otoku Krku. U pratnji premijera bili su potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković te ministar gospodarstva Ante Šušnjar, a dočekala ih je uprava Janafa. Priopćeno je to jučer iz Jadranskog naftovoda.

Uprava Janafa upoznala je visoku delegaciju s radom tog energetskog čvorišta koji energentima opskrbljuje Hrvatsku, EU i zemlje u okruženju. Vladinim dužnosnicima predstavljeni su transportni kapaciteti Janafovog naftovoda. Pritom je još jednom potvrđeno da Janaf može potpuno zadovoljiti godišnje potrebe rafinerija u Slovačkoj i Mađarskoj za sirovom naftom. Uprava Janafa je istaknula da je partnerski odnos sa svim korisnicima transportno-skladišnog sustava temelj njihovog dugoročnog uspjeha.

Plenković o strateškoj ulozi Janafa

Premijer Plenković izrazio je zadovoljstvo posjetom Terminalu Omišalj te je naglasio strateške mogućnosti Janafa i pouzdanost njegovog naftovodnog sustava, čiji kapaciteti mogu u potpunosti odgovoriti potrebama rafinerija duž trase naftovoda. Uprava Janafa se zahvalila premijeru što je pronašao vremena osobno se uvjeriti da se doprema nafte Janafovim partnerima odvija stabilno i bez ikakvih operativnih zastoja.

- Zahvaljujući kontinuiranim ulaganjima u održavanje i razvoj našeg transportno-skladišnog sustava, pedesetogodišnjem iskustvu u djelatnosti transporta nafte te predanosti svih relevantnih dionika, JANAF ostaje jamac energetske sigurnosti za Hrvatsku i ovaj dio Europe. Dokazali smo to i dinamikom dopreme sirove nafte za MOL Grupu, za koju smo u tekućem razdoblju iskrcali sedam tankera s neruskom naftom, uz još sedam najavljenih za dolazak tijekom travnja i dva u svibnju. Kao jedini sigurni i pouzdani dobavni pravac za opskrbu naftom, JANAF i dalje osigurava stabilnost energetskog sustava Republike Hrvatske i Europe - poručili su predsjednik Uprave JANAF-a mr. sc. Stjepan Adanić te članovi Uprave Vladislav Veselica i Ivan Barbarić povodom posjeta premijera.

Terminal Omišalj na Krku ključno je operativno središte Janafovog sustava za prihvat, skladištenje i otpremu sirove nafte i naftnih derivata iz kojeg se upravlja cjelokupnim naftovodno‑skladišnim sustavom. Iz ranijih objava Janafa i MOL-a proizlazi da su se dvije tvrtke dogovorile da se testiranje kapaciteta naftovoda provede pod nadzorom Europske komisije i uz angažman neovisnog stručnjaka, kako bi se van svake sumnje utvrdilo ima li Janaf dovoljne kapacitete za dopremu nafte rafinerijama u Slovačkoj i Mađarskoj pod MOL-ovom kontrolom.

Spor s MOL-om oko cijena te modela testiranja kapaciteta

Međutim, nakon što je 9. ožujka MOL objavio da će desetomjesečno testiranje Janafovih kapaciteta početi već 11. ožujka, Janaf je na dan navodno početka testiranja priopćio da ključni elementi testa nisu usuglašeni, te da MOL i dalje postavlja dodatne uvjete te pristupa procesu na način „uzmi ili ostavi“. Pritom je istaknuto da Janaf može prihvatiti isključivo model testiranja koji omogućuje dobivanje rezultata usporedivih s realnim operativnim uvjetima, što nije u skladu s MOL-ovim prijedlogom višefaznog testiranja koje bi se provodilo kroz čak 10 mjeseci. Daljnje usuglašavanje je moguće u okviru Glavne uprave za energetiku Europske komisije te isključivo na partnerskim temeljima i uz poštovanje realnih uvjeta transporta, napomenuli su tad iz Janafa, dodavši da se aktualna dinamika dopreme sirove neruske nafte za MOL odvija stabilno, bez zastoja i bez ograničenja u isporuci, u skladu s uobičajenim poslovnim procesima i preuzetim obvezama.

MOL i Slovnaft također su se pritužili na Janaf Europskoj komisiji, zbog navodne zloporabe cjenovne politike, na što je iz Janafa poručeno da MOL Grupa kontinuirano pokušava izvršiti neprimjeren pritisak na JANAF, kao i na europske institucije, sve u cilju nastavka uvoza diskontirane i sankcionirane ruske nafte.