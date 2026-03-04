MOL prijavio Janaf Europskoj komisiji zbog zlouporabe položaja

MOL tvrdi da je Janaf tri puta skuplji od europskih konkurenata, a iz Zagreba poručuju da je transport tek par postotaka cijene i da je problem ovisnost o ruskoj nafti

Mađarski MOL i njegova slovačka podružnica Slovnaft prijavili su Općoj upravi za tržišno natjecanje Europske komisije glavnog operatera naftovoda Janaf i to zbog zlouporabe monopolskog položaja, priopćio je u srijedu MOL.

MOL i Slovnaft podnijeli su formalnu pritužbu Glavnoj upravi za tržišno natjecanje Europske komisije u kojoj tvrde da Janaf zloupotrebljava svoj monopolistički položaj, izvijestio je MOL u srijedu.

MOL podsjeća kako su 27. siječnja ove godine prekinute isporuke sirove nafte Mađarskoj i Slovačkoj putem naftovoda Družba. Naftovod je od tada izvan pogona, što značajno povećava ovisnost kopnenih rafinerija u srednjoj i istočnoj Europi o Janafu kao jedinoj održivoj ruti, kaže MOL.

Nadalje, tvrdi da Janaf ima monopol nad opskrbom mađarskih i slovačkih rafinerija naftom koja dolazi s mora te da unatoč činjenici da je u takvim slučajevima opskrba tih dviju zemalja ruskom sirovom naftom dopremljenom morskim putem dopuštena i u skladu sa sankcijama EU-a i SAD-a, Janaf odgađa njezino prihvaćanje, pozivajući se na dodatne pravne provjere.

MOL tvrdi da Janaf to čini unatoč tome što prema sankcijama EU-a Mađarska i Slovačka mogu nabavljati rusku sirovu naftu koja nije obuhvaćena sankcijama i morskim putem, ako naftovod Družba nije u funkciji.

Dodaje da je od prekida isporuke Družbom više puta zatražio od Janafa potvrdu da će preuzeti teret sirove nafte ruskog podrijetla dopremljen morskim putem koji je zakonito uvezen u skladu s pravilima sankcija EU-a i SAD-a, ali da se to nije dogodilo.

Prema tumačenju MOL-a, pravo tržišnog natjecanja Europske unije kaže da je tvrtka koja ima monopol nad energetskom infrastrukturom u dominantnom položaju. Prema mišljenju MOL-a i Slovnafta, Janaf zloupotrebljava svoj dominantni položaj.

U svom pismu upućenom Europskoj komisiji, MOL i Slovnaft tvrde i da Janaf od 2022. godine naplaćuje tri do četiri puta veću cijenu od poštene tržišne cijene za transport.

Hina je zatražila reakcije Ministarstva gospodarstva i Janafa na podnošenje MOL-ove prijave Europskoj komisiji, koje se očekuju tijekom dana.

No, Hrvatska je više puta istaknula da je Janaf spreman MOL-ovim rafinerijama u Mađarskoj i Slovačkoj isporučiti dovoljne količine neruske sirove nafte, po konkurentnim cijenama.

MOL-ov prigovor da su Janafove transportne tarite previsoke Janaf je otklonio, ističući da MOL Grupa pokušava stvoriti privid opravdanja za vlastiti uvoz diskontirane ruske nafte, na kojoj ostvaruje oko milijardu eura dodatnog profita godišnje.

Razlika u ukupnoj cijeni sirove nafte ne proizlazi iz transporta, već iz činjenice da je ruska sirova nafta oko 30 posto jeftinija od neruske, rekao je Janaf, ističući da cjevovodni transport sudjeluje tek s nekoliko postotaka u ukupnoj cijeni nafte i nije odlučujući faktor, priopćio je Janaf u utorak.

Šušnjar: MOL-ovi argumenti ne drže vodu

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar u srijedu je u razgovoru za Financial Times još jednom ponovio da Janaf ima kapacitete za opskrbu rafinerija u Mađarskoj i Slovačkoj.

Podsjetio je da Jadranski naftovod može transportirati do 15 milijuna tona nafte godišnje, što je više nego dovoljno za potrebe rafinerija u obje zemlje.

"Vrijeme je da se svi u Europskoj uniji odmaknu od ovisnosti o ruskim fosilnim gorivima, a Mađarska i Slovačka u potpunosti iskoriste postojeću infrastrukturu koja omogućuje sigurnu i stabilnu opskrbu iz alternativnih izvora. To i čine jer neruska nafta trenutno normalno teče kroz Janaf prema MOL-ovim rafinerijama. Hrvatska ima rješenje. Janaf ima kapacitet. Izgovori se svakodnevno mijenjaju, ali svima je jasno da više ne drže vodu", napisao je Šušnjar na X-u.