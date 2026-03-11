Pleso prijevoz spašen od stečaja i kreće na put oporavka

Pleso prijevoz ima strateške linije, uhodan vozni park i rastuću bazu korisnika, problem nikada nije bio u tržištu, već u upravljanju

Pleso prijevoz, autobusna tvrtka specijalizirana za prijevoz putnika između zračnih luka i gradova, ali i za razne transferne i charter usluge ipak neće završiti u stečaju. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 14. siječnja 2026. godine, predstečajni postupak je i službeno zaključen, čime je dovršena višegodišnja drama koja je, osim financijskog kolapsa, otvorila ozbiljna pitanja o upravljanju i mogućim nepravilnostima u poslovanju o kojima će se vrlo vjerojatno odlučivati u sudskim postupcima u budućnosti, ako do njih dođe.