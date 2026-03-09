Regionalna veletržnica Benkovac ide 'na bubanj' za 2,2 milijuna eura

Stečaj benkovačke veletržnice traje nevjerojatnih 13 godina. Sada se prodaje 27 nekretnina, a cijena bi mogla pasti na manje od jednog eura

Trgovački sud u Zadru pokrenuo je postupak prodaje nekretnina Regionalne veletržnice Benkovac d.d. u stečaju putem prve elektroničke javne dražbe.

Riječ je o kulminaciji stečajnog postupka koji je otvoren još u ožujku 2013. godine, a predmet prodaje je golemi kompleks u naselju Buković koji se prostire na 27 zemljišnih čestica te se prodaje kao jedinstvena funkcionalna cjelina.

Prema procjeni sudskog vještaka Ante Vukovića iz lipnja 2025. godine, tržišna vrijednost ove imovine iznosi 2.204.340,00 eura. Prodaja se provodi prema pravilima Ovršnog zakona putem Financijske agencije, pri čemu je početna cijena na prvoj dražbi utvrđena na iznos od 1.653.255,00 eura, što predstavlja tri četvrtine procijenjene vrijednosti.

Kompleks obuhvaća širok spektar objekata i dvorišta, od upravne zgrade i manipulativnih prostora do skladišta i pogona za drvnu ambalažu, ukupne površine koja sugerira značajan logistički potencijal za budućeg investitora. Ipak, zainteresirani kupci moraju biti svjesni da se nekretnine prodaju po načelu 'viđeno-kupljeno', što znači da stečajna masa ne odgovara za materijalne ili pravne nedostatke nakon prodaje.

Financijski okvir ove prodaje strogo je definiran kroz četiri potencijalna kruga nadmetanja. Ako prva dražba ne uspije, cijena u drugom krugu pada na polovicu vrijednosti, u trećem na jednu četvrtinu, dok je u četvrtom krugu početna cijena fiksirana na simboličnih 0,13 eura.

Jamčevina za sudjelovanje iznosi 220.434,00 eura i mora se uplatiti najkasnije do 27. travnja 2026. godine, dok samo nadmetanje službeno započinje 6. svibnja 2026. godine.

Glavni vjerovnici koji imaju upisana prava na ovim nekretninama su Hrvatska banka za obnovu i razvitak te Republika Hrvatska, a njihova prava prestaju onog trenutka kada se imovina proda. Za regiju Ravnih kotara, ovaj postupak ne predstavlja samo rješavanje dugova jednog propalog dioničkog društva, već i priliku da se kompleks koji je godinama bio izvan funkcije ponovno stavi u službu gospodarstva.