Kripto u poslovnoj praksi: Nema bitcoina u blagajni

Plaćanje kriptovalutama u Hrvatskoj nije odveć zanimljivo građanima premda nema provizija kao kod kartica

Uvođenje reda na tržište kriptovalutama u Europskoj uniji donijela je Uredba o tržištima kriptoimovine (Markets in Crypto-Assets – MiCA) kao jedinstveni pravni okvir. U Hrvatskoj je u srpnju 2024. godine stupio na snagu Zakon o provedbi Uredbe o tržištima kriptoimovine, a uslijedila su i popratna nacionalna pravila kako bi se omogućila zaštita i sigurnost korisnika te otvorenost poslovanja.

No plaćanje kriptovalutama u Hrvatskoj općenito nije zasad još toliko zanimljivo građanima sudeći i prema nekim našim sugovornicima. Primjerice, Hrvatska pošta unatoč pozitivnom poslovnom i procesnom dojmu zbog malog interesa građana od kraja 2022. više nema u ponudi prodaju ili otkup kriptovaluta te i ne planira ponovno uvođenje u svoje poštanske urede. Ali, ima i drugačijih iskustava.