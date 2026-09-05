HUP: Cijena europskog plina na trogodišnjem maksimumu

Glavni razlog je nastavak sukoba na Bliskom istoku, dok dodatan pritisak stvara 17 postotnih poena niža popunjenost skladišta u EU

U fokusu tjedne analize glavnog ekonomiste Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) Hrvoja Stojića, a koju potpisuje i Petra Sentić, navodi se, između ostalog, da je cijena europskog plina u rujnu ‘eksplodirala’ i prvi put od kraja 2022. prešla 70 eura po megavatsatu. Od početka kolovoza porasla je gotovo 24 posto, a od početka godine čak 145 posto.

Glavni razlog je nastavak eskalacije sukoba na Bliskom istoku, koji otežava distribucijske kanale, dok dodatan pritisak stvara 17 postotnih poena niža popunjenost skladišta u EU u odnosu na petogodišnji prosjek za ovo doba godine.

Kretanje cijene plina u rujnu ove godine

Cjenovni diferencijal između Europe i Azije za sad i dalje čini Europu privlačnijim odredištem za američki plin. Međutim, rast cijena u Aziji mogao bi preusmjeriti dio američkih isporuka iz Europe prema Aziji i dodatno povećati cijenu plina u EU. Do kraja godine cijena plina mogla bi nastaviti rasti ako se sukob ne okonča.

Rast cijene kukuruza

Cijena kukuruza u rujnu porasla je gotovo 16 posto u odnosu na početak kolovoza, odnosno 23,2 posto od početka godine, dosegnuvši 5,1 dolara po bušelu. Rast cijene potiču tržišna očekivanja slabije globalne ponude, ponajprije zbog lošijeg ovogodišnjeg uroda u SAD-u, dok potražnja ostaje snažna.

Kretanje cijene kukuruza u rujnu ove godine

Američko Ministarstvo poljoprivrede očekuje niži prinos zbog obilnih kolovoških kiša koje su pogodile američka polja i pogodovale razvoju bolesti usjeva. Istodobno, Ministarstvo očekuje da će SAD izvesti 75 milijuna bušela kukuruza više od prethodnih očekivanja, što dodatno smanjuje raspoloživu ponudu na domaćem tržištu.

Pritisak na globalno tržište dolazi i iz Europe, gdje proizvodnju kukuruza pogađaju visoke temperature i suša, uz istodobno ograničen ukrajinski izvoz. U takvim okolnostima očekuje se daljnji rast cijene kukuruza do kraja godine, kaže se u HUP-ovoj analizi.