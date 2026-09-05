Sin bivšeg premijera ulazi u posao od 12 milijuna eura u Zagrebu

Valentićev Centar Broker ušao je u Upgrade samo nekoliko tjedana nakon što je kompanija s HAZU-om sklopila ugovor za bivši studentski dom.

Kupnja kompleksa bivšeg studentskog doma na Trgu žrtava fašizma, vrijednog 12 milijuna eura, dobila je zvučnu političko-poduzetničku pozadinu.

Nakon što je Lider prvi objavio detalje o prodaji te nekretnine, poduzetnik Sebastijan Mojsović u Jutarnjem je listu najavio da ondje planira vratiti studentski dom, ostavljajući dojam da je riječ o njegovu samostalnom projektu. No, svega dva tjedna nakon potpisa ugovora s HAZU-om, suvlasnik njegove tvrtke Upgrade postao je Ivan Valentić, sin pokojnog premijera Nikice Valentića.

Naime, 28. kolovoza u sudskom registru evidentiran je ulazak Valentićeve tvrtke Centar Broker kao novog suvlasnika tvrtke. Iz javno dostupnih podataka zasad nije vidljivo koliki je poslovni udio Valentićeva tvrtka preuzela niti koliko ga je platio.

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Zanimljivo je i da je samo nekoliko mjeseci prije prodaje završen spor koji je bio zabilježen na HAZU-ovu suvlasničkom dijelu nekretnine. Povijesni zemljišnoknjižni izvadak pokazuje da je u srpnju 2025. bila upisana zabilježba spora povezana s postupkom koji se vodio još od 2015. godine, a bio je podnesen i prijedlog za privremenu zabranu otuđenja i opterećenja nekretnine. Taj je prijedlog odbijen, dok je zabilježba spora izbrisana u veljači 2026., nakon pravomoćne sudske odluke iz prosinca 2025.

Ova nova vlasnička veza nije prvi zajednički projekt dvojice poduzetnika.