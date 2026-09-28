Potražnja za Boltom skočila 300 posto zbog štrajka ZET-a

Iz kompanije potvrđuju da su se zbog štrajka cijene u pojedinim razdobljima i dijelovima Zagreba privremeno povećavale

Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga, zbog kojeg je Zagreb danas ostao gotovo bez tramvaja i autobusa, snažno je povećao potražnju za taksi prijevozom. Bolt je jutros zabilježio čak 300 posto veću potražnju za vožnjama nego prošlog ponedjeljka, iako je upravo ponedjeljak i inače najfrekventniji dan u tjednu za jutarnje vožnje u Zagrebu.

Štrajk je počeo u 3.30 sati, a većina tramvaja i autobusa ostala je u spremištima. ZET je tijekom dana uspio održavati tek manji dio prometa, dok su uspinjača i žičara prometovale prema redovnom rasporedu. Građani su se zato okrenuli automobilima, taksijima, biciklima, pješačenju i gradskoj željeznici, koja je nastavila voziti prema voznom redu.

U Boltu kažu da su se za takav scenarij počeli pripremati još prošlog tjedna. Vozače su upozorili da se očekuje znatno veći broj zahtjeva i pozvali ih da budu aktivni na platformi, dok su korisnicima preporučili da vožnje, kada je moguće, rezerviraju unaprijed. Nekoliko tisuća njihovih partnerskih vozača bilo je, navode iz kompanije, aktivno već prije šest sati ujutro.

Velika potražnja odrazila se i na cijene. Bolt koristi dinamičko određivanje cijena, što znači da vožnja može poskupjeti kada u nekom dijelu grada odjednom mnogo ljudi traži automobil, a raspoloživih vozača nema dovoljno. Iz kompanije potvrđuju da su se zbog štrajka cijene u pojedinim razdobljima i dijelovima Zagreba privremeno povećavale, pri čemu je konačna cijena korisniku prikazana prije naručivanja vožnje.

Koliko su promjene mogle biti velike pokazale su i provjere cijena tijekom jutra. Primjerice, vožnja Boltom od Španskog do Radničke u 5.30 sati stajala je 16,90 eura, a dva sata poslije 33,90 eura. Od Avenue Malla do Britanskog trga cijena je u istom razdoblju porasla s 9,30 na 19,90 eura, dok je vožnja od Dubrave do Glavnog kolodvora poskupjela s 9,90 na 18,90 eura. Slična povećanja zabilježena su i na Uberu.

Unatoč velikoj potražnji, vrijeme čekanja na taksi u jutarnjim satima uglavnom nije bilo izrazito dugo. Prema provjeri Jutarnjeg lista između 5.30 i 7.30 sati, vozilo se na većini promatranih lokacija čekalo između pet i deset minuta, dok je na Glavnom kolodvoru, okretištu Dubrava i Trgu bana Jelačića čekanje bilo kraće od tri minute.

Iz Ubera su za Lider odgovorili da zasad nisu zabilježili značajnija odstupanja u funkcioniranju svoje usluge. Vožnje se, navode, odvijaju uobičajeno, iako dostupnost vozila ovisi o broju aktivnih vozača i potražnji u pojedinom trenutku. Kompanija će situaciju pratiti tijekom dana.

Boltovi podaci pokazuju i kamo Zagrepčani početkom tjedna najčešće putuju. Među najčešćim odredištima ponedjeljkom su zagrebačke bolnice: KBC Zagreb, KB Dubrava, Merkur, Vinogradska i Sveti Duh, kao i Petrova i Klaićeva bolnica.

ZET je još prije štrajka građanima preporučio da računaju na znatno dulje putovanje, koriste vlak, organiziraju zajedničke vožnje automobilima ili, kada je moguće, rade od kuće. Posebno su apelirali da se taksi kapaciteti, gdje postoje druge mogućnosti prijevoza, ostave onima kojima je putovanje neodgodivo, primjerice zbog zdravstvenih razloga.

Štrajk je počeo nakon što sindikati i uprave ZET-a i Zagrebačkog holdinga nisu postigli dogovor o plaćama, materijalnim pravima i novim kolektivnim ugovorima. Sindikati su tražili povećanje osnovice plaća od 19 posto te kolektivne ugovore na dvije ili tri godine. Tijekom poslijepodneva gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da Grad očekuje nastavak štrajka i u utorak, dok su sindikalni predstavnici također najavili nastavak obustave ako ne dođe do dogovora.