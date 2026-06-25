PPD: Kako je Pavao Vujnovac izgradio najjaču kompaniju u Hrvatskoj

Domaća poslovna scena danas bi izgledala znatno drukčije da njemački energetski div 2010. nije odustao od plinskoga biznisa u Hrvatskoj

Prvo plinarsko društvo upisano je u sudski registar 25. lipnja 2001., a u sljedeća dva desetljeća postalo je temelj najveće poslovne grupacije u Hrvatskoj – Energie naturalis.

Ovdašnja poslovna scena danas bi, sasvim sigurno, izgledala znatno drukčije da njemački energetski div 2010. nije odustao od plinskoga biznisa u Hrvatskoj. Njegovo vukovarsko Prvo plinarsko društvo kao lokalni distributer plina u posljednje četiri godine nakupilo je 2,3 milijuna eura gubitaka, što je E.ON-u bilo dovoljno da se povuče iz tog dijela poslovanja.

Od prodajnog savjetnik do vlasnika

Tvrtku je preuzeo Pavao Vujnovac koji je diplomirao ekonomiju s punih trideset godina jer se tijekom studija bavio raznim dopunskim poslovima – od pranja čaša i konobarenja do vođenja restorana.

Prvo radno mjesto bilo mu je je u PPD-u, u kojemu se u veljači 2006. zaposlio kao prodajni savjetnik. U maloj tvrtki s 25 zaposlenih moglo se brzo napredovati pa Vujnovac već u svibnju 2007. ulazi u Upravu. Njegova poduzetnička karijera počinje 1. ožujka 2010., kad osniva Energiju naturalis, poslije krovnu kompaniju, i s pomoću nje u listopadu iste godine vlasnički preuzima PPD koji se u sljedećih nekoliko godina zahvaljujući njemu našao među najmoćnijim kompanijama u Hrvatskoj.

Iskoristio liberalizaciju tržišta plina

Naime, 2012. liberalizirano je tržište plina, pa je biznis eksplodirao. Moglo bi se reći da je Vujnovac bio u pravo vrijeme na pravome mjestu. Međutim, nije u pitanju bila sreća, pa ni prijateljstvo s Ivanom Vrdoljakom, koji je od prosinca 2011. bio ministar, najprije graditeljstva, a od studenoga 2012. gospodarstva, što je obuhvaćalo i energetski resor.

Već i prije vlasničke transakcije s PPD-om znalo se da plinski sektor očekuju velike promjene. Bio je to dio pristupnoga paketa za ulazak u EU, koji je smjernice za liberalizaciju tržišta plina počeo primjenjivati još 2007. Vujnovac je i sam izjavljivao da je PPD još 2011., u vrijeme HDZ-ove vlasti, sudjelovao u izradi zakonske regulative koja je trebala omogućiti otvaranje tržišta. Tvrtka je sudjelovala na prvim natječajima i sklopila ugovore s ponajvećim potrošačima: Gradskom plinarom Zagreb, HEP-om i Petrokemijom. Plin je pak po povoljnim cijenama nabavljala od ruskoga Gazproma. To je Vujnovcu donijelo aureolu ruskog igrača, što je u više navrata demantirao.

Godine rasta i preuzimanja

Kako god, cijena plina je rasla, zbog čega su PPD-ovi prihodi od 2011. do 2014. porasli više od pedeset puta.

Vujnovac je marljivo širio svoje poslovno carstvo osnivanjem i preuzimanjem tvrtki komplementarnih sa svojim biznisom, koji je istodobno diverzificirao. Na Malti je 2016. osnovao Erdal Trading, kojim trguje sirovinama izvan Hrvatske, ponajviše u regionalnim državama. Od 2018. u Pevexovu je Nadzornom odboru, u kojemu je danas s oko 40 posto udjela najveći dioničar. ENNA je potom ušla i u Luku Ploče, gdje je 2019. prešla kontrolni prag, a danas drži 43,49 posto redovnih dionica. PPD i Ina preuzeli su kao glavni vjerovnici 2018. većinski paket u Petrokemiji, koji je kasnije proslijeđen turskom Yildirimu.

Fortenova – najrizičnije ulaganje

Vujnovac je ušao je i u željeznički prijevoz, proizvodnju energije, sve više ulaže u nekretnine, a s Maerskom ulazi i u riječke logističke projekte. Preuzimanje Fortenova grupe bilo je kruna širenja, što je najrizičnije ulaganje jer je kompanija bila opterećena velikim dugovima.

Prodao je cijeli poljoprivredni sektor i PIK Vrbovec, a prodaje se i Jamnica. Bilo je mišljenja da bi Fortenova mogla povući za sobom i ostatak biznisa te postati „Vujnovčev Mercator“. Zasad se to nije dogodilo.

Dobro umreženi pokeraš

Vujnovac je u biznisu sklon riziku – i PPD-ovo i Fortenovino preuzimanje bili su rizični potezi, što se dovodilo u vezu s njegovom strašću, pokerom. Međutim, kako sam kaže, „volim holdem-poker, koji nije kocka, već više statistika i matematika“. Tako je i rizik koji preuzima u biznisu (dosad bio) – proračunan. Osim toga, u javnosti se često ističe njegova široka mreža poslovnih i političkih kontakata. Imao je prijatelja u samome vrhu SDP-ove vladajuće koalicije, kreditirao je HDZ i poslovni je partner s nekima od ključnih ljudi hrvatske desnice.

Sve to ide u prilog tezi da Pavle Vujnovac u 52. godini još nije na vrhuncu poslovne karijere. A već je sada najmoćniji poduzetnik, čovjek koji kontrolira gotovo 10 posto prihoda hrvatskoga gospodarstva. Pritom je, za razliku od Todorićeva modela, uz trgovinu i proizvodnju sve jači u logistici, a kontrolira i ključan energetski tok – plin.