Prvi let u Hrvatskoj: nevjerojatna priča pilota koji više nije poletio

Dragutin Novak: Od prvog uspona s Penkalinim avionom, preko aeromitingaa i borbenih letova do života bez letenja

Na livadi zagrebačkog Pongračeva, uz znatiželjne poglede okupljenih, 22. lipnja 1910. dogodilo se nešto što je do tada bilo gotovo nezamislivo – čovjek je prvi put poletio avionom u Hrvatskoj.

Letjelica od drva i platna, djelo izumitelja Slavoljuba Penkale, nakon kratkog zaleta odvojila se od tla. Za upravljačem je bio 18-godišnji mehaničar Dragutin Novak, koji će dizanjem na deset metara od tla i zaokretom od 180 stupnjeva ući u povijest kao prvi hrvatski pilot.

Penkala – pionir koji je odustao od avijacije

Penkala je već dotad izumio mehaničku olovku (penkalu), nalivpero, termofor… Tom izumitelju i industrijalcu zrakoplovstvo je predstavljalo novi izazov. Inspiriran uspjehom braće Wright, samo pet godina nakon njihovog prvog leta počeo je konstruirati vlastitu letjelicu.

U tome mu se kao desna ruka pridružio mladi Dragutin Novak, kojeg je zrakoplovstvo 'zarazilo' na aeromitingu u Budimpešti. Zato je on u lipnju 1910. i sjeo za upravljač aviona, koji je bio među prvim takvim konstrukcijama u ovom dijelu Europe, a Penkalu i Novaka nazivali su hrvatskom braćom Wright.

Avionom kojeg je konstruirao Slavoljub Penkala 22. lipnja 1910. pilotirao je Dragutin Novak

No projekt nije dugo potrajao. Već iste godine avion je oštećen u nezgodi, nakon čega Penkala odustaje od razvoja letjelica i okreće se drugim izumima.

Novak – zvijezda europskih aeromitinga

Novak je nastavio letjeti. Povezao se s poduzetnikom Mihajlom Merćepom, koji je kao investitor u Zagreb pozvao Slovence, braću Edvarda i Joška Rusjana. Nakon pogibije Edvarda Rusjana, Novak nastavlja s Joškom raditi na unapređenju aviona, nastupa na spektakularnim mitinzima po Europi i pobjeđuje 1912. u Budimpešti. Nakon pada u Grazu završava u bolnici. Merćep tada prekida suradnju i Novak se počinje baviti mehaničarskim zanatom.

Kad je izbio rat odlazi u vojsku i uskoro je prebačen u austro-ugarsku avijaciju, za što dobiva niz vojnih priznanja. Letačku karijeru okončao je 1916., kad je na borbenom letu oglušio na jedno uho prilikom eksplozije granate u neposrednoj blizini. Zatim je bio vojni učitelj letenja i više nikada nije poletio – ni kao pilot ni kao putnik.

Kao da su u Kraljevini SHS zaboravili na jednog od ponajboljih pilota. Iako je tražio posao povezan s avionima, nije primljen čak ni za aviomehaničara.

Karijera nakon prizemljenja

Nakon rata bavi se drugim poslovima i osniva autoprijevozničko poduzeće, koje mu je 1945. nacionalizirano. Zapošljava se 1948. kao ravnatelj Gradskog autobusnog poduzeća u Križevcima, a od 1949. do umirovljenja 1954. radi na Poljoprivrednom tehnikumu u Križevcima. U rodni Zagreb vraća se s obitelji 1970., gdje 31. listopada 1978. umire s 86. godini.

Novak - kojeg bi danas zvali probnim pilotom - svjedočio je razvoju zrakoplovstva od pionirskih letjelica do mlaznih aviona.

Hrvatska moderna avioindustrija

Hrvatska nakon pionirskih dana nikad nije razvila vlastitu avioindustriju. U toj branši postoje tek dvije značajnije tvrtke, obje u stranom vlasništvu. FACC Solutions Croatia proizvodi dijelove za Airbus i Boeing, a Enikon Aerospace bavi se završnom obradom zrakoplova.

Od Penkalinog drveno-platnenog aviona do dijelova u Airbusima – veza je neizravna, ali ipak postoji.

Hrvatska je rano poletjela, ali se brzo prizemljila.