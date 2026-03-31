EU penali za CO2 dižu troškove, Vlada traži preispitivanje sustava

Jedinični trošak CO2 raste na 73,36 eura, a tvrtke poput Wienerbergera i Petrokemije ulaze u još skuplji režim ETS sustava

Povišenje administrativnih troškova i naknada koje zadnjih godinu dana pogađa domaće poduzetnike nije produkt samo nadležnih tijela Republike Hrvatske, već i Europske unije. Svježi primjer poskupljenja administrativnih naknada određenih europskim propisima dolazi iz područja stakleničkih plinova za poduzeća koja su iskoristila mogućnost isključenja iz sustava trgovanja emisijama, te im je naknada za 2025. povećana na 73,6 eura po toni ispuštenog CO2, dok je za prethodnu godinu iznosila gotovo devet eura manje.

Obavijest o povećanju ove naknade dao je nedavno Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). Prošlog tjedna, pak, Republika Hrvatska se priključila inicijativi 10 zemalja EU koje traže preispitivanje sustava za trgovinu emisijama.

Wienerberger jedini obveznik naknade za isključenje iz ETS-a