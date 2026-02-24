Priuštivo stanovanje i investicije ključni za rast regija

Na današnjem forumu u Zagrebu raspravljat će se o ubrzanju investicija i održivom razvoju hrvatskih regija

Kako ubrzati investicije u hrvatskim regijama u trenutku kada su otpornost, energetska sigurnost i održivi razvoj važniji nego ikad? Upravo to pitanje danas je u središtu rasprave vodećih predstavnika županija, državnih institucija, financijskog sektora i poduzetnika, koji traže konkretna i provediva rješenja za snažniji regionalni investicijski zamah.

U tom se kontekstu danas u zagrebačkom hotelu Westin održava 'Regionalni razvojni forum: Investicije u fokusu', kojeg je organizirala Hrvatska zajednica županija, uz partnerstvo Zaklade Konrad Adenauer i Lidera.

Forum su uvodnim govorima otvorili predsjednik Hrvatske zajednice županija i brodsko-posavski župan Danijel Marušić te direktor Zaklade Konrad Adenauer Norbert Eschborn, naglasivši važnost snažne suradnje svih razina vlasti i učinkovitog korištenja dostupnih financijskih instrumenata.

– Na ovogodišnjem forumu fokus su investicije, a prepoznali smo i važnost priuštivog stanovanja. Od pristupanja Europskoj uniji županije su pokazale iznimnu sposobnost u korištenju europskih sredstava, što je dovelo do jačanja infrastrukture, poticanja poduzetništva i povećanja kvalitete života naših stanovnika. Bitno je naglasiti da su nam danas, uz redovna sredstva EU-a, na raspolaganju i sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a siguran sam da ćemo i na ovom forumu čuti važne i poticajne stvari – poručio je Marušić.

Regionalni razvojni forum 2026.- investicije u fokusu.

Danijel Marušić

Eschborn je u svom obraćanju podsjetio na važnost lokalne razine u oblikovanju razvojnih politika, istaknuvši kako Zaklada nosi ime po Konradu Adenaueru, koji je na početku političke karijere bio dugogodišnji gradonačelnik Kölna.

– Rano je shvatio da se najvažnije odluke za kvalitetu suživota i koheziju društva donose na lokalnoj razini. Stara izreka kaže: Moraš se roditi na selu da bi razumio svijet. Kao sin dugogodišnjeg gradonačelnika, mogu se samo složiti s tim – istaknuo je Eschborn.

Naglasio je i da bez financijskih sredstava nema ozbiljnog političkog napretka, ali i da prihod države nije jedini ključ uspjeha.

– Ključna je suradnja između nacionalne i lokalne razine vlasti kako bi se osiguralo da se taj 'kolač' razdijeli na razuman način. Postoje razlike u pristupu i prioritetima, no istovremeno vidimo brojne primjere uspješnih strategija i suradnje na nacionalnoj, lokalnoj i regionalnoj razini kada je riječ o održivim investicijskim politikama. Učimo i iz pogrešaka, a vi u Hrvatskoj ste na pravom putu – poručio je Eschborn.

Regionalni razvojni forum 2026.- investicije u fokusu

Norbert Eschborn

Današnji forum tako je otvorio prostor za raspravu o modelima financiranja, korištenju europskih i nacionalnih sredstava, izazovima u provedbi projekata te konkretnim rješenjima koja mogu ubrzati investicijski ciklus i ostaviti vidljiv trag u prostoru, gospodarstvu i kvaliteti života građana.

Sustav priuštivog stanovanja

Stambena politika postaje jedno od ključnih razvojnih i investicijskih pitanja Hrvatske, a to je bila središnja poruka izlaganja državnog tajnika Željka Uhlira iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na današnjem forumu. U fokusu njegove prezentacije bili su priuštivo stanovanje, stanje u građevinskom sektoru i investicijski potencijal koji proizlazi iz sustavnog odgovora na rastući stambeni jaz.

- Temeljne ljudske potrebe jesu rad i pristojan prihod za život, ali i siguran dom, kao temelj stabilnosti i sigurnosti pojedinca i obitelji - naglasio je Uhlir, podsjetivši da prema istraživanju Ekonomskog instituta iz 2024. godine Hrvatskoj nedostaje čak 236.731 stambena jedinica.

Posljedice tog manjka već su vidljive, mladi u Hrvatskoj roditeljski dom napuštaju u prosjeku s 31,8 godina, što je najviše u Europskoj uniji, dok stopa prenapučenosti stanova doseže 34,4 posto. Uz kontinuirani rast cijena nekretnina, stanovanje postaje sve manje dostupno velikom dijelu građana.

Kao odgovor na taj izazov, Vlada je u ožujku 2025. donijela Nacionalni plan stambene politike do 2030. godine, koji počiva na tri cilja: priuštivom i održivom stanovanju te stavljanju prostora u funkciju stanovanja. Uhlir je istaknuo kako je cilj do 2030. osigurati 20.200 stambenih jedinica za priuštivo stanovanje, ali i izgraditi trajni sustav koji neće ovisiti o jednokratnim mjerama.

Regionalni razvojni forum 2026.- investicije u fokusu.

Željko Uhlir.

Poseban naglasak stavljen je na aktivaciju praznih stanova, poticanje neprofitnih stambenih zadruga te organiziranu gradnju novih stanova, ali i na snažniju ulogu jedinica lokalne i regionalne samouprave. U pripremi je i Zakon o priuštivom stanovanju koji predviđa različite modele – od gradnje i prodaje pod povoljnim uvjetima do najma i subvencija za kupnju prve nekretnine.

Uhlir je stambenu krizu opisao i kao razvojnu priliku, dodajući kako dodatna ponuda stambenih jedinica i organizirana gradnja do 2030. mogu povećati učinkovitost građevinskog sektora i njegovu dodanu vrijednost po zaposlenom. Stambena politika, prema njegovim riječima, ima snažan multiplikativni učinak jer stanogradnja pokreće niz povezanih djelatnosti i generira stabilna radna mjesta na lokalnoj razini.

Zaključno je poručio kako sustav priuštivog stanovanja ne predstavlja samo socijalnu mjeru, već stratešku investiciju u demografsku stabilnost, gospodarski rast i kvalitetu života građana.

- Provođenjem mjera iz Nacionalnog plana izgradit ćemo sustav za priuštivo stanovanje - zaključio je Uhlir, naglasivši da je riječ o dugoročnom projektu koji zahtijeva suradnju države, lokalne razine i privatnog sektora.