Investicije više nisu samo alat gospodarskog rasta već i mehanizam jačanja sigurnosti, demografske održivosti i kvalitete života

U trenutku kada se hrvatsko gospodarstvo suočava s novim ciklusom prilagodbi, od energetske tranzicije do promjena u europskome regulativnom i financijskom okviru, pitanje investicija postaje ključno pitanje regionalne otpornosti i dugoročne stabilnosti. Upravo tim temama bavit će se 'Regionalni razvojni forum: Investicije u fokusu' koji će okupiti predstavnike županija, državnih institucija, financijskih institucija i privatnog sektora kako bi se pronašla konkretna i provediva rješenja za ubrzanje investicijskoga ciklusa u hrvatskim regijama. Organizira ga Hrvatska zajednica županija uz partnerstvo Zaklade Konrada Adenauera i poslovnog tjednika Lider u utorak 24. veljače u 10 sati u zagrebačkom hotelu Westin.

Županije danas imaju višestruku ulogu: nositeljice su strateških infrastrukturnih projekata, važne korisnice europskih fondova, partnerice investitorima te prvi odgovor na potrebe građana. U tom kontekstu investicije više nisu samo alat gospodarskog rasta već i mehanizam jačanja sigurnosti, demografske održivosti i kvalitete života. Forum će otvoriti raspravu o tome kako razvojne potrebe pretočiti u konkretne projekte koji ostavljaju vidljiv trag u prostoru i gospodarstvu.

Priuštivo stanovanje

Skup će uvodnim govorima otvoriti predsjednik Hrvatske zajednice županija i brodsko-posavski župan Danijel Marušić te direktor Zaklade Konrada Adenauera Norbert Eschborn. O investicijama kao temelju regionalne otpornosti i rasta bit će riječi u uvodnom izlaganju Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u kojemu će se aktualnim razvojnim prioritetima dati širi nacionalni i europski kontekst. U fokusu će biti strateško planiranje, pravodobna priprema projekata te učinkovito korištenje dostupnih izvora financiranja u novome europskom i nacionalnom razvojnom okviru. Poseban naglasak stavit će se na povezivanje razvojnih strategija s konkretnim investicijskim projektima koji donose dugoročnu korist lokalnim zajednicama.

Jedna od središnjih tema Foruma bit će priuštivo stanovanje, pitanje koje nadilazi socijalni aspekt i postaje razvojni prioritet. U raspravi o modelima financiranja, javno-privatnim partnerstvima i povezivanju stambene politike s regionalnim razvojem sudionici će analizirati kako stambeni projekti mogu pridonijeti gospodarskoj aktivnosti i demografskoj stabilnosti županija. Iskustva županija i predstavnika europskih institucija pružit će uvid u konkretne mogućnosti provedbe takvih inicijativa.

Drugi dio programa donosi pregled aktualnih i budućih prilika u sklopu fondova Europske unije. Uspjeh u korištenju europskih sredstava danas sve više ovisi o kvaliteti pripreme i strateškom pristupu te kombiniranju nepovratnih sredstava i financijskih instrumenata. Forum će ponuditi praktične smjernice o tome kako se županije mogu najbolje pripremiti za sljedeći investicijski ciklus uz jasnu analizu trenutačnih prioriteta i izazova u provedbi projekata.

Otvoreni dijalog

Završni okrugli stol posvećen je strateškim infrastrukturnim investicijama županija i pitanjima kako ubrzati njihovu realizaciju. Administrativne procedure, financijski modeli i operativni izazovi često usporavaju projekte koji su ključni za dostupnost usluga i gospodarski razvoj. Sudionici će raspravljati o mogućnostima učinkovitijeg planiranja, ubrzanja postupka dobivanja dozvola, optimizacije javne nabave i boljega korištenja dostupnih izvora financiranja.

Regionalni razvojni forum donosi platformu za otvoren dijalog, razmjenu iskustava i konkretne preporuke za djelovanje. U vremenu u kojemu se tempo promjena ubrzava, a broj zahtjeva za održiv i otporan razvoj raste, takav susret stručnjaka i donositelja odluka važan je korak prema snažnijim i konkurentnijim hrvatskim regijama. ￼