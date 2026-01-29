Objavljena Top 50 lista najboljih majstora za 2025.
Trebam.hr desetu godinu zaredom donosi pregled najpouzdanijih izvođača radova prema ocjenama stvarnih korisnika
Među ovogodišnjim dobitnicima, u nekoliko ključnih kategorija posebno su se istaknuli CRYPTO-PORTICUS i Geolimes j.d.o.o., koji su se, prema ocjenama klijenata, nametnuli kao pouzdani partneri u području projektiranja, arhitektonskih i geodetskih usluga. Korisnici su u recenzijama najčešće isticali stručnost, jasnoću komunikacije i poštivanje dogovorenih rokova.
U segmentu građevinskih i završnih radova među najviše ocijenjenima našli su se KDG KROVOVI i obrt Keralist, čiji su projekti, prema iskustvima klijenata, odrađeni uz visoku razinu tehničke izvedbe i preciznosti. Posebno se naglašava pouzdanost izvođača i pridržavanje unaprijed dogovorenih uvjeta.
Među instalaterskim i energetskim uslugama najviše ocjene dobili su INSTALACIJE BOŠNJAK te Mazul Mont, koji su se istaknuli kvalitetom izvedbe, dostupnošću i brzim odgovorima na upite. Klijenti su u recenzijama često navodili korektan odnos i transparentnost u ponudi.
U području stolarije i opremanja interijera među najboljima su se, prema izboru korisnika, pozicionirali EXCLUSIVE A5 i BEST PARKET, čiji su radovi ocijenjeni visokom razinom završne obrade i pažnjom prema detaljima.
Kompletnu listu možete vidjeti na poveznici.
Na Trebam.hr ističu kako se lista Top 50 ne formira isključivo prema prosječnoj ocjeni, već se u obzir uzimaju i broj realiziranih projekata, brzina odgovora na upite te kontinuitet kvalitetnog rada tijekom godine. Sve recenzije javno su dostupne, a negativna iskustva se ne uklanjaju, kako bi korisnici imali potpun i realan uvid u rad izvođača, pa i ne čudi da u uvjetima rastućih cijena i sve izraženijeg opreza klijenata, ovakvi izbori, temeljeni na stvarnim iskustvima korisnika, sve češće postaju važan alat pri odabiru izvođača za radove u domu i poslovnom prostoru.