Objavljena Top 50 lista najboljih majstora za 2025.

29. siječnja 2026.
Handyman, tool bag and arms crossed at work with goals, property development and real estate maintenance. Construction worker, tools and renovation industry with service, vision and home improvement

Handyman, tool bag and arms crossed at work with goals, property development and real estate maintenance. Construction worker, tools and renovation industry with service, vision and home improvement

foto Shutterstock
Trebam.hr desetu godinu zaredom donosi pregled najpouzdanijih izvođača radova prema ocjenama stvarnih korisnika

Platforma Trebam.hr objavila je listu Top 50 najboljih hrvatskih majstora, obrtnika i tvrtki za dom i posao za 2025. godinu, temeljenu isključivo na ocjenama i iskustvima klijenata. Riječ je o desetoj godini zaredom u kojoj korisnici platforme biraju najbolje izvođače, a priznanje 'Odabir klijenata' pripalo je izvođačima koji su tijekom godine ostvarili najviše prosječne ocjene, velik broj realiziranih upita i kontinuirano visoku razinu kvalitete usluge.

Među ovogodišnjim dobitnicima, u nekoliko ključnih kategorija posebno su se istaknuli CRYPTO-PORTICUS i Geolimes j.d.o.o., koji su se, prema ocjenama klijenata, nametnuli kao pouzdani partneri u području projektiranja, arhitektonskih i geodetskih usluga. Korisnici su u recenzijama najčešće isticali stručnost, jasnoću komunikacije i poštivanje dogovorenih rokova.

U segmentu građevinskih i završnih radova među najviše ocijenjenima našli su se KDG KROVOVI i obrt Keralist, čiji su projekti, prema iskustvima klijenata, odrađeni uz visoku razinu tehničke izvedbe i preciznosti. Posebno se naglašava pouzdanost izvođača i pridržavanje unaprijed dogovorenih uvjeta.

Među instalaterskim i energetskim uslugama najviše ocjene dobili su INSTALACIJE BOŠNJAK te Mazul Mont, koji su se istaknuli kvalitetom izvedbe, dostupnošću i brzim odgovorima na upite. Klijenti su u recenzijama često navodili korektan odnos i transparentnost u ponudi.

U području stolarije i opremanja interijera među najboljima su se, prema izboru korisnika, pozicionirali EXCLUSIVE A5 i BEST PARKET, čiji su radovi ocijenjeni visokom razinom završne obrade i pažnjom prema detaljima.

Kompletnu listu možete vidjeti na poveznici.

Na Trebam.hr ističu kako se lista Top 50 ne formira isključivo prema prosječnoj ocjeni, već se u obzir uzimaju i broj realiziranih projekata, brzina odgovora na upite te kontinuitet kvalitetnog rada tijekom godine. Sve recenzije javno su dostupne, a negativna iskustva se ne uklanjaju, kako bi korisnici imali potpun i realan uvid u rad izvođača, pa i ne čudi da u uvjetima rastućih cijena i sve izraženijeg opreza klijenata, ovakvi izbori, temeljeni na stvarnim iskustvima korisnika, sve češće postaju važan alat pri odabiru izvođača za radove u domu i poslovnom prostoru.

