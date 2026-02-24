SAD uveo nove globalne carine od 10 posto

Trump je upozorio zemlje da ne odustaju od trgovinskih sporazuma s SAD-om, rekavši da će ih, učine li to, pogoditi većim carinama

Sjedinjene Države uvele su u utorak nove carine od deset posto na svu robu koja nije obuhvaćena izuzećima, navodi se u obavijesti američke Carinske i granične zaštite (CBP), istovjetne početnoj stopi što ju je najavio predsjednik Donald Trump, unatoč naknadnim prijetnjama da će iznositi 15 posto.

Podsjetimo, kao reakciju na presudu Vrhovnog suda kojom su poništene njegove carine koje je opravdavao 'izvanrednim stanjem', Trump je u petak najavio nove privremene globalne carine od deset posto, no u subotu je rekao da će ih povećati na 15 posto.

CBP je rekao da će, osim proizvoda navedenih kao predmet izuzeća, uvoz 'biti podložan dodatnoj ad valorem stopi od deset posto'. Taj je potez unio dodatnu zbrku oko američke trgovinske politike, tim prije što nije objašnjeno zašto je korištena niža stopa.

Financial Times je citirao dužnosnika Bijele kuće koji je rekao da će povećanje do 15 posto doći kasnije, no Reuters to nije mogao odmah potvrditi.

Naplata novih carina započela jeu utorak u ponoć. Naplata carina koje je poništio Vrhovni sud je zaustavljena, a one su se kretale od deset do čak 50 posto.

Zakon omogućuje predsjedniku da nametne nove carine do 150 dana bilo kojoj zemlji kako bi se riješili 'veliki i ozbiljni' deficiti platne bilance i 'dubinski problemi u međunarodnim plaćanjima'.

Trump je radi opravdanja naredbe o carinama tvrdio da postoji ozbiljan deficit platne bilance u obliku godišnjeg deficita američke robne trgovine od 1,2 bilijuna dolara i deficita od četiri posto BDP-a.

U ponedjeljak je Trump upozorio zemlje da ne odustaju od nedavno dogovorenih trgovinskih sporazuma s SAD-om, rekavši da će ih, učine li to, pogoditi mnogo većim carinama prema različitim trgovinskim zakonima.

Japan je u utorak izjavio da je zatražio od Sjedinjenih Država da osiguraju da će njegov tretman u okviru novog tarifnog režima biti jednako povoljan kao i u postojećem sporazumu.

I Europska unija i Velika Britanija naznačile su da se žele držati već dogovorenih sporazuma.