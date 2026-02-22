Svjetske burze rastu unatoč nesigurnosti oko AI-ja i carina

Tehnološki sektor i nove američke carine izazvali su promjenjivo trgovanje i neizvjesnost među mnogim ulagačima

Na svjetskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna porasle, no nakon vrlo nesigurnog trgovanja dok ulagači procjenjuju koji će sektori imati koristi, a koji štete od razvoja umjetne inteligencije. Na Wall Streetu je Dow Jones indeks prošloga tjedna ojačao 0,25 posto, na 49.625 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,1 posto, na 6.909 bodova, a Nasdaq 1,5 posto, na 22.886 bodova.

Na najvećoj svjetskoj burzi cijeloga se tjedna trgovalo nesigurno, pa su indeksi jedan dan porasli, a već drugi pali, što je ponajviše ovisilo o kretanjima u tehnološkom sektoru. Dionice kompanija koje razvijaju umjetnu inteligenciju (AI) posljednjih mjeseci znatno osciliraju zbog zasad skromnih dokaza da golema ulaganja u AI-razvoj donose prihode i rast profita.

Uz to, ulagači se plaše da su cijene tehnoloških dionica previsoke, s obzirom da su godinama snažno rasle. Pod pritiskom su u posljednje vrijeme i dionice niza drugih kompanija, u rasponu od softverskih do logističkih, jer bi razvoj umjetne inteligencije mogao poremetiti njihove poslovne modele i zaoštriti konkurenciju.

- Tržište pokušava dokučiti koji su sektori poslovanja ugroženi umjetnom inteligencijom. Ta se tehnologija razvija izvanredno brzo, a u ovoj fazi ciklusa ulagači shvaćaju da neće svi pobijediti i da se neće sva očekivanja ispuniti - kaže Keith Buchanan, analitičar u tvrtki Globalt Investments.

Trump i carine

Dobitke na tjednoj razini indeksi su učvrstili tek u petak, kada je američki Vrhovni sud proglasio nezakonitim tzv. 'recipročne' carine koje je lani predsjednik Donald Trump uveo prema zakonu o nacionalnim izvanrednim situacijama. To znači da se te carine, koje se kreću u rasponu od 10 do 50 posto, moraju ukinuti. No, Trump je odmah u petak potpisao dokumente o uvođenju 10-postotnih carina na uvoz iz svih zemalja, što mu zakoni dopuštaju.

Unatoč tome, cijene su dionica na Wall Streetu u petak porasle.

- Ulagači su odahnuli jer Trumpove nove carine nisu veće - kaže Mike Dickson, strateg u tvrtki Horizon Investments.

No, već u subotu Trump je poručio da će nove carine na sav uvoz povećati s 10 na 15 posto i da će uskoro uvesti i dodatne namete. Zbog toga se idućega tjedna može očekivati nesigurno trgovanje na burzama. Tim više, što se procjenjuje da je tužbe protiv Trumpovih 'recipročnih' carina podiglo više tisuća kompanija iz svih dijelova svijeta, koje će tražiti povrat plaćenog novca. Procjenjuje se da je u pitanju više od 175 milijardi dolara, koje će SAD-a morati vratiti iz saveznog proračuna.

STOXX 600 indeks na rekordnoj razini

A na europskim je burzama prošloga tjedna nastavljen pozitivni niz, zahvaljujući boljim nego što se očekivalo poslovnim rezultatima većine europskih banaka i kompanija. Londonski FTSE indeks ojačao je 2,3 posto, na 10.686 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 1,4 posto, na 25.260 bodova, a pariški CAC 2,45 posto, na 8.515 bodova. Zahvaljujući tome, STOXX 600 indeks vodećih europskih dionica dosegnuo je rekordnu razinu od 630 bodova.