Kavana Corso još daleko od otvaranja: Grad tek kreće u projekt

Obnova palače počela je prije gotovo tri godine, a Grad sada tek priprema nabavu za projektiranje interijera poznate zagrebačke kavane

Na ponovno otvaranje Kavane Corso, jednoga od najpoznatijih zagrebačkih ugostiteljskih prostora, moglo bi se čekati još nekoliko godina. Iako je palača na uglu Ilice i Gundulićeve nakon potresa cjelovito obnovljena, prostor kavane i dalje je u visokom roh-bau stanju, a Grad Zagreb tek priprema pokretanje javne nabave vezane uz izradu projektne dokumentacije za njegovo uređenje.

Iz odgovora koji je Grad Zagreb poslao proizlazi da je za sada izrađen tek projektni zadatak za uređenje interijera kavane, a njegov su sastavni dio i konzervatorske smjernice Gradskog ureda za kulturnu baštinu i zaštitu prirode. No, projektni zadatak nije isto što i projektna dokumentacija, a upravo je ona ključna za ulazak u fazu stvarnog uređenja prostora.