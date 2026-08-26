Srdele nestaju iz Jadrana: ribari će imati samo pet dana za izlov

Država povećava potpore proizvođačima šećerne repe, uvodi novac za zaštitu domaćih proizvoda i smanjuje broj dana izlova srdele

Ministarstvo poljoprivrede priprema tri mjere koje bi trebale utjecati na proizvodnju šećerne repe, zaštitu domaćih prehrambenih proizvoda i ribolov srdele. Prijedloge izmjena i novih akata predstavio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, prije njihova upućivanja u javno savjetovanje.

Najveća promjena odnosi se na proizvođače šećerne repe kojima bi se potpore za 2026. i 2027. godinu povećale s 1,3 milijuna na dva milijuna eura godišnje. Time bi ukupna vrijednost programa potpore za razdoblje od 2023. do 2027. godine porasla sa 6,5 milijuna na 7,9 milijuna eura.

Povećava se i potpora po hektaru. Za površine do 40 hektara ona bi trebala porasti s dosadašnjih 530 na 720 eura, dok bi za površine od 40,01 do 100 hektara potpora porasla s 330 na 620 eura.

- Želimo da se što više poljoprivrednika nastavi baviti proizvodnjom šećerne repe jer je to važno i za njihova gospodarstva i za cijeli domaći proizvodni lanac - rekao je Vlajčić.

Mjera dolazi u trenutku kada se proizvodnja šećerne repe u Hrvatskoj kreće u suprotnom smjeru od europskog trenda. U 2026. godini očekuje se oko pet posto veća zasijana površina nego lani, dok se na razini Europske unije predviđa pad od 12 do 13 posto.

Druga mjera odnosi se na proizvođače koji žele dobiti ili izmijeniti specifikacije za proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili oznakom zajamčeno tradicionalnog specijaliteta. Za taj je program u 2026. godini osigurano 100.000 eura.

Potpora će pokrivati 80 posto prihvatljivih troškova, najviše 20.000 eura za izradu nove specifikacije odnosno 5000 eura za izmjene specifikacije već registriranog proizvoda. Cilj je povećati broj zaštićenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, ali i broj proizvođača uključenih u sustav certificiranja.

Pogoršanje stanja

Istodobno, država planira znatno ograničiti ribolov srdele. Prema prijedlogu odluke o prostornom i vremenskom ograničenju ribolovnog napora, broj ribolovnih dana plivaricom srdelarom u ribolovnoj zoni A smanjio bi se s 20 na samo pet dana mjesečno po pojedinom odobrenju, i to do početka zimskog lovostaja.

Razlog je pogoršanje stanja stoka srdele. Prema posljednjoj procjeni, biomasa je pala na povijesno niske razine, dok je ribolovna smrtnost 2,39 puta veća od željene. Ograničenjem ribolova država želi usporiti daljnje iscrpljivanje resursa i dugoročno očuvati stokove srdele i inćuna u Jadranu.

Prijedlozi triju akata sada idu u javno savjetovanje, nakon čega će biti poznato hoće li i u kojem obliku mjere biti konačno usvojene.