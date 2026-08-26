Ove godine vidljivi su rezultati ulaganja u domaću proizvodnju plina

Zsuzsanna Ortutay, predsjednica Uprave, na Danu velikih planova otkrit će odgovor domaće naftne kompanije na kompleksno tržišno okruženje

Geopolitički rizik izražen ove godine kroz rat na Bliskom istoku negativno se odrazio na mnoštvo sektora. Ipak, jedna je branša izronila kao dobitnik donedavno nezamislivog scenarija – blokade Hormuškog tjesnaca, globalne naftne žile kucavice. U takvim okolnostima poslovanje naftnih kompanija u prvom polugodištu obilježili su snažan rast prihoda i dobiti te stabilni volumeni transporta i proizvodnje. Na rezultate su ponajviše utjecali povoljno cjenovno okruženje za energente, rast rafinerijskih marži i kontinuitet potražnje unatoč rastu cijena.

Takvo poslovno okruženje odrazilo se i na poslovanje Ine. Domaća naftna kompanija u prvom je polugodištu na razini grupe zabilježila za petinu viši prihod od prodaje od 2,2 milijarde eura. Skok profitabilnosti odražava EBITDA bez jednokratnih stavki: veća je za 87 posto. No, hoće li tako izgledati i iduća godina? O izazovima poslovanja u turbulentnim vremenima na tradicionalnoj Liderovoj konferenciji Dan velikih planova, koja će se održati 23. rujna 2026. u hotelu Westin Zagreb, govorit će i Zsuzsanna Ortutay, predsjednica Uprave Ine.

Disciplina, fleksibilnost i nastavak ulaganja

Po njezinu sudu, Ina u ovoj godini posluje u kompleksnom tržišnom okruženju, obilježenom geopolitičkim napetostima, promjenama cijena energenata i regulatornim pritiscima. - Naš odgovor na takvo okruženje su disciplina, fleksibilnost i nastavak ulaganja u projekte koji dugoročno jačaju otpornost i konkurentnost kompanije. U prvom polugodištu Ina Grupa ostvarila je EBITDA-u od 309 milijuna eura, dok su kapitalna ulaganja dosegnula 148 milijuna eura. Istodobno smo povećali proizvodnju ugljikovodika za tri posto – podcrtava Ortutay.

Kao odgovor na rast cijena nafte na globalnom tržištu, Vlada je u proljeće uvela ograničavanje cijena naftnih derivata. Za Inu, regulatorno ograničavanje maloprodajnih cijena i otežana nabava sirove nafte zbog poremećaja u opskrbnim pravcima svakako predstavljaju izazov za poslovanje. Čelnica Ine kaže kako kompanija na sve vanjske čimbenike ne može utjecati, ali može upravljati onima na koje ima utjecaj - optimizirati nabavu, proizvodnju i prodaju, povećavati učinkovitost i koristiti prednosti integriranog poslovnog modela.

- Naš je cilj ne reagirati kratkoročno na pojedine tržišne poremećaje, već kroz optimizaciju cijelog poslovnog sustava očuvati profitabilnost, konkurentnost i stabilnu opskrbu tržišta i u promjenjivim uvjetima – naglašava Ortutay. Rasta i razvoja poslovanja nema bez investicija, a Ina u tom pogledu ima dva vrlo važna pravca.

Učinkovitost i konkurentnost

Prvi je jedan od najvažnijih investicijskih projekata u povijesti kompanije - projekt nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka, vrijedan gotovo 700 milijuna eura. U tijeku su aktivnosti pokretanja cijelog kompleksa. Modernizirana rafinerija omogućit će povećanje udjela proizvoda veće dodane vrijednosti, a proizvodnja dizela može se povećati za do 30 posto, odnosno približno 400 tisuća tona godišnje. Time se stvaraju temelji za veću učinkovitost i konkurentnost rafinerijskog poslovanja.

Drugi važan investicijski smjer je povećanje domaće proizvodnje ugljikovodika. Zsuzsanna Ortutay kaže kako je pojačani fokus započeo prije dvije godine, a ove godine vidljivi su konkretni rezultati. - U prvom polugodištu u istraživanje i proizvodnju uložili smo gotovo 50 milijuna eura, 29 posto više nego u istom razdoblju prošle godine, a ulaganja su prvenstveno usmjerena na razvoj projekata u Hrvatskoj. Nastavljamo i razvojni ciklus na sjevernom Jadranu vrijedan približno 65 milijuna eura, koji uključuje pet novih plinskih bušotina. Prva nova odobalna bušotina u ovoj godini ostvarila je početni protok od oko 160 tisuća kubičnih metara plina dnevno. Takva ulaganja imaju dvostruku vrijednost - stvaraju poslovni potencijal, ali i doprinose sigurnosti opskrbe hrvatskog tržišta – naglašava Ortutay.

U budućnosti poslovanje energetskih kompanija, pa tako i Ine, neće ovisiti isključivo o proizvodnji i prodaji ugljikovodika. Trend 'ozelenjavanja' poslovanja naftnih kompanija vidljiv je već neko vrijeme, kako kroz ulazak u sektor obnovljivih izvora energije, tako i u razvoju vodikove tehnologije. Projekt proizvodnje zelenog vodika u Rafineriji nafte Rijeka, vrijedan oko 61 milijun eura, jedan je od ključnih projekata Inine niskougljične tranzicije, naglašava Ortutay. - U srpnju je završena prva faza projekta, uključujući izgradnju solarne elektrane snage 11 MW, dok se završetak ugradnje elektrolizatora očekuje do kraja 2026., a prve količine zelenog vodika tijekom 2027. godine – poručila je Ortutay.

Energija za sadašnjost i budućnost

Ambicija naše najveće naftne kompanije nije birati između tradicionalnog energetskog poslovanja i novih tehnologija. Predsjednica Uprave smatra kako Ina mora istodobno osiguravati energiju danas i graditi energetski sustav budućnosti. - Zato ćemo nastaviti ulagati u domaću proizvodnju, učinkovitost rafinerijske prerade, obnovljive izvore i niskougljična rješenja, uz financijsku disciplinu i odgovorno upravljanje rizicima. Vjerujem da upravo kombinacija snažnog temeljnog poslovanja, ulaganja u energetsku sigurnost i razvoja novih tehnologija daje Ini najbolju poziciju za sljedeće desetljeće i omogućuje nam da ostanemo jedan od ključnih nositelja hrvatske energetske sigurnosti i tranzicije – zaključila je Ortutay.

O svim ovim izazovima i strategijama za budućnost detaljnije će se raspravljati na Liderovu Danu velikih planova, nezaobilaznom političko-ekonomskom događaju koji je u posljednjih 17 godina ugostio više od 5700 sudionika i 300 govornika.

Ovaj status potvrdit će i ove godine svojim programom i izborom govornika, mahom predvodnika raznih industrija u Hrvatskoj, svjetskih makroekonomista, predstavnika javnog sektora i državnih institucija, od kojih ćemo iz prve ruke saznati što nas čeka i kako se uspješno prilagoditi nepovoljnim okolnostima koje okružje kontinuirano nameće.

Ne propustite priliku za druženje s najuspješnijim poduzetnicima, prijavite se na vrijeme za sudjelovanje na 18. Danu velikih planova koji se održava 23. rujna 2026. u hotelu Westin Zagreb.