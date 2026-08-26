SAD traži od saveznika da odaberu stranu u AI utrci

Washington poziva partnere da odaberu stranu u AI utrci s Kinom, a Hrvatska sve odluke planira donositi u sklopu EU-a

Sjedinjene Američke Države pripremaju se od desetaka zemalja zatražiti jasno opredjeljivanje u globalnoj utrci u razvoju umjetne inteligencije s Kinom. Naime, prema internom nacrtu dokumenta u koji je Reuters imao uvid te prema navodima američkog dužnosnika, Washington planira upozoriti partnerske države da će biti isključene iz američke AI koalicije ako se istovremeno priključe konkurentskoj inicijativi koju predvodi Peking.

Nacrt pisma, koji je pripremio State Department (američko Ministarstvo vanjskih poslova), upućen je na adrese 35 država potpisnica američke Izjave o mogućnostima umjetne inteligencije ('AI ⁠Opportunity Statement') iz lipnja. Među njima su članice Pax Silice, inicijative koju je SAD pokrenuo prošle godine kako bi osigurali lance opskrbe za poluvodiče i ključne minerale za svoje modele umjetne inteligencije, ali i druge države koje su izrazile želju za suradnjom s Washingtonom na području umjetne inteligencije.

Među potpisnicama Pax Silice za sada su Argentina, Australija, Čile, Kostarika, El Salvador, Finska, Njemačka, Grčka, Indija, Izrael, Italija, Japan, Kazahstan, Nizozemska, Norveška, Panama, Filipini, Katar, Republika Koreja, Singapur, Švedska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo te Europska unija. Pritiskom na partnerske države da odaberu stranu, SAD se nada da će Kini oduzeti resurse u utrci za izradu najsofisticiranije umjetne inteligencije, tehnologije koja bi u konačnici mogla poslužiti za vojnu ili ekonomsku dominaciju.

'Biti dio svega znači biti dio ničega'

S druge strane, kineski predsjednik Xi Jinping pokrenuo je u srpnju Svjetsku organizaciju za suradnju u području umjetne inteligencije. Kina kroz tu organizaciju promovira tehnologiju otvorenog koda odnosno otvorene modele, kao izazov američkom utjecaju na AI sektor. Kazahstan je za sada jedina država koja se pridružila objema inicijativama, što je izazvalo uzbunu i reakciju u Washingtonu.

U nacrtu američkog pisma poziva se države da svjesno biraju te se naglašava kako 'biti dio svega znači biti dio ničega', pri čemu se potpisivanje Pax Silice označava obvezom, a ne samo formalnim pristupanjem. U pismu se navodi i da se sudjelovanje ne može održavati uz članstvo u drugim inicijativama čija su očekivanja u suprotnosti s američkima.

Reuters nije mogao utvrditi kada SAD namjerava poslati pismo ili hoće li se tekst izmijeniti, a iz State Departmenta odbili su komentirati interne dokumente koji su dospjeli u javnost. Kinesko veleposlanstvo u Washingtonu poručilo je da se protivi politiziranju trgovinskih i tehnoloških pitanja jer, kako kažu, takve akcije samo guše globalni napredak umjetne inteligencije.

Hrvatska sve odluke koordinira s EU-om

Budući da je 25. lipnja i Europska komisija potpisala Deklaraciju Pax Silica u ime EU-a, uputili smo upit Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije kako bismo provjerili kakav je stav Hrvatske prema najavljenom uvjetovanju SAD-a te koje točno obveze iz toga proizlaze za našu zemlju i domaće IT tvrtke.

Iz Ministarstva pojašnjavaju da se utjecaj Pax Silice na Hrvatsku 'primarno očituje kroz zajedničke obveze država članica EU-a koje proizlaze iz samog potpisivanja deklaracije, ali i kao dio stalnih europskih nastojanja za razvojem ključnih tehnologija, jačanjem proizvodnih kapaciteta i stvaranjem stabilnih lanaca opskrbe'.

– Deklaracija nije obvezujuće prirode i ne nadilazi interne propise Europske unije već nadopunjuje postojeće zakonodavne inicijative, poput Akta o čipovima 2.0 – ističu iz Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Na pitanje o stavu Hrvatske prema eventualnom ultimatumu SAD-a i zahtjevu za odabirom strana, iz Ministarstva se nisu osvrnuli na Kinu niti su komentirali utjecaj na poslovanje domaćih IT i AI tvrtki, no naglasili su da Hrvatska svoje djelovanje u potpunosti temelji na zajedničkoj europskoj politici.

– Hrvatska je inicijativi Pax Silica pristupila u okviru Europske unije te svoje djelovanje u ovom području temelji na nacionalnim i europskim prioritetima. Svoje vanjskopolitičke i gospodarske aktivnosti Hrvatska usklađuje s politikama Europske unije i drugim državama članicama. U tom kontekstu, eventualna pitanja koja bi se odnosila na odnose s trećim državama ili sudjelovanje u drugim međunarodnim inicijativama razmatrala bi se u koordinaciji s institucijama Europske unije i državama članicama, vodeći računa o europskim strateškim interesima, gospodarskoj sigurnosti i tehnološkoj suverenosti – kažu iz Ministarstva.

Kada je riječ o usklađenosti s regulatornim okvirom, u Ministarstvu napominju da sudjelovanje u ovoj međunarodnoj inicijativi ni na koji način ne utječe na primjenu europskih zakona niti je u suprotnosti s EU Aktom o umjetnoj inteligenciji.

– Ne vidimo pravnu koliziju između sudjelovanja Hrvatske u međunarodnoj inicijativi Pax Silica i provedbe AI Akta. AI Akt je pravno obvezujući propis Europske unije koji se izravno primjenjuje u državama članicama i predstavlja regulatorni okvir za razvoj, stavljanje na tržište i uporabu sustava umjetne inteligencije u EU-u. Sudjelovanje u Pax Silici predstavlja oblik međunarodne suradnje i samo po sebi ne mijenja niti utječe na obveze koje za Hrvatsku proizlaze iz prava Europske unije. Hrvatska će stoga svoje aktivnosti u okviru inicijative Pax Silica provoditi uz puno poštovanje AI Acta i ostalih relevantnih propisa Europske unije – zaključuju u Ministarstvu.

Za Hrvatsku i domaći IT i AI sektor to prije svega znači da potpisivanje deklaracije ne donosi nikakve izravne zakonske restrikcije niti dodatne pravne namete na nacionalnoj razini. Štoviše, domaće tvrtke nastavit će poslovati prema pravilima europskog AI Akta, dok će eventualni geopolitički odmak od kineskih tehnologija ovisiti isključivo o odlukama i smjernicama koje donese EU na zajedničkoj razini.