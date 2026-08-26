Novi udar na solare: Država drastično reže otkup viškova struje

Prema prijedlogu zakona sadašnji prag od 500 kW pao bi na 10,8 kW za kućanstva, 100 kW za tvrtke i 50 kW za zajedničke sustave.

Nacrt novog Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, koji je upravo upućen u javno savjetovanje, donosi drastičan zaokret u pravilima igre i hladan tuš za buduće investitore u solarne elektrane. Država planira znatno suziti krug vlasnika kojima su opskrbljivači po zakonu dužni preuzimati višak proizvedene struje. Ubuduće bi ta obveza vrijedila samo za postrojenja do 10,8 kilovata za kućanstva, 100 kilovata za poduzetnike te 50 kilovata za zajedničke sustave, dok će svi veći proizvođači prodaju viškova morati zasebno ugovoriti na tržištu.

Predloženi pragovi mijenjaju pravila u hodu, budući da je zakon mijenjan u svibnju 2025. te da je jamčio obvezni otkup za sustave priključne snage do 500 kilovata.

Škare za građane i tvrtke

Riječ je o velikom zaokretu u odnosu na važeći članak 51. Zakona, prema kojem su opskrbljivači obvezni preuzimati viškove kupaca s vlastitom proizvodnjom i korisnika postrojenja za samoopskrbu ako priključna snaga predaje nije veća od snage preuzimanja i ne prelazi 500 kilovata. Prag do 500 kilovata dosad je jednako vrijedio i za potrošače koji djeluju zajednički te članove zajednica obnovlijve energije.

Ivan Strunje, stručnjak za obnovljive izvore energije i vlasnik Vis Viridisa, upozorava da u obrazloženju nacrta nije navedeno zbog čega se za kućanstva uvodi spomenuti prag od 10,8 kilovata.