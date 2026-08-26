Sudjelujte u prvom istraživanju o ljudskoj cijeni spajanja i akvizicija u Hrvatskoj

Razum, u partnerstvu s CROMA-om, pokreće prvo hrvatsko istraživanje M&A Human Cost Index 2026, usmjereno na često zanemarenu, ali presudnu dimenziju spajanja i akvizicija — ljude.

Financijski, pravni i operativni elementi M&A transakcija tradicionalno su detaljno obrađeni: provode se dubinska snimanja poslovanja, procjenjuju sinergije, analiziraju ugovori, imovina i tržišni potencijal. Međutim, ono što se u tim procesima često ne može dovoljno jasno prepoznati jest ljudska cijena integracije.

Odlazak ključnih zaposlenika, promjene u odnosima unutar vodstva, sukobi organizacijskih kultura, pad povjerenja i smanjena angažiranost zaposlenika redovito utječu na uspješnost integracije. Takvi se rizici nerijetko ne vide u due diligence procesu, a pojavljuju se gotovo u svakom spajanju — često tek nakon zaključenja transakcije.

Lokalni benchmark za uprave i investitore

M&A Human Cost Index prvi je pokušaj kvantificiranja i usporedbe tih faktora na razini hrvatskog tržišta. Cilj je stvoriti relevantan lokalni benchmark koji će upravama, investitorima i savjetnicima pomoći bolje razumjeti stvarne izazove koji prate postakvizicijsku integraciju.

Istraživanje će obuhvatiti iskustva poslovnih lidera i stručnjaka koji su izravno sudjelovali u M&A procesima, s fokusom na pitanja poput:

zadržavanja ključnih ljudi nakon transakcije

povjerenja zaposlenika u novo vodstvo i organizaciju

usklađivanja stilova upravljanja

utjecaja promjena na organizacijsku kulturu

prepreka koje se pojavljuju tijekom integracije

Rezultati će biti javno dostupni svim sudionicima te predstavljeni kao referentni okvir za buduće M&A procese u Hrvatskoj.

Ispunite anonimnu anketu

Istraživanje je namijenjeno predsjednicima i članovima uprava, investitorima, M&A savjetnicima te CEO-ima kompanija koje su prošle proces akvizicije ili spajanja.

Anketa sadrži 15 pitanja, a za ispunjavanje je potrebno pet minuta. U potpunosti je anonimna, osim ako ispitanik na kraju dobrovoljno ostavi kontakt kako bi među prvima dobio pristup rezultatima.

LINK na istraživanje je OVDJE.

Sudjelovanjem doprinosite stvaranju prvog domaćeg pokazatelja ljudskih rizika i troškova M&A integracije — područja koje često odlučuje hoće li planirane sinergije zaista postati stvarnost.

Za dodatna pitanja dostupan je kontakt: [email protected].