Atlantska plovidba stopostotni vlasnik Lausa, promjena u Nestléovoj upravi

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Kate Miljanović više nije u vlasničkoj strukturi tvrtke LAUS CC te jedini vlasnik ostaje ATLANTSKA PLOVIDBA. Do sada je ATLANTSKA PLOVIDBA imala 96 posto udjela, no sada je postala stopostotni vlasnik te kompanije.

LAUS CC je dubrovačka IT tvrtka koja se bavi razvojem i implementacijom poslovnih informacijskih sustava, a najveći dio poslovanja vezan je uz vlastitu platformu Argosy. Riječ je o sustavu koji obuhvaća poslovne funkcije poput računovodstva, financija, nabave, kadrova i obračuna plaća, a tvrtka razvija i informatička rješenja za zdravstveni sektor. LAUS CC posluje od 1995. godine i danas ima više od 50 zaposlenih, a u 2025. ostvario je 2,88 milijuna eura prihoda. Među korisnicima njegovih sustava su kompanije, javne institucije i zdravstvene ustanove.