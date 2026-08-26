Istraživanje: Rimac i Atlantic najpoželjniji poslodavci u industriji

Novo istraživanje portala MojPosao otkriva što zaposlenici najviše cijene kod vodećih proizvođača u Hrvatskoj.

Rimac Grupa i Atlantic Grupa najpoželjniji su poslodavci u proizvodnom sektoru - Rimac u neprehrambenom, a Atlantic u proizvodnji prehrambenih proizvoda, pokazalo je istraživanje koje je u srijedu objavio portal MojPosao.

Istraživanje Poslodavac prvog izbora već 20 godina provodi Alma Career Croatia, poznata po brendu MojPosao, provedeno je među više od 27 tisuća ispitanika, a otkriva gdje bi hrvatski građani najradije gradili svoju karijeru i što zaposlenici danas najviše cijene kod poslodavaca.

Istraživanje se temelji isključivo na percepciji ispitanika i njihovom slobodnom izboru, pri čemu nazivi tvrtki nisu bili unaprijed ponuđeni, a ispitanici su trebali navesti tri poslodavca prvog izbora, pri čemu je prvi izbor nosio tri boda, drugi dva, a treći jedan bod.

Ovog puta je fokus bio na proizvodnom sektoru, pri čemu je u segmentu proizvodnje neprehrambenih proizvoda najbolje plasirani poslodavac bila Rimac Grupa, a slijede Ina, Končar, Pliva, JGL, Siemens, Belupo, Hospira Zagreb, Vertiv Croatia i Nexe.

Kada je riječ o proizvodnji prehrambenih proizvoda, na samom vrhu našla se Atlantic Grupa, pa Coca-Cola HBC Hrvatska i Podravka, a slijede Kraš, Ledo plus, Franck, Zagrebačka pivovara, Jamnica plus, Dukat i TDR.

Faktori privlačnosti poslodavca

Ispitanici su izdvojili do tri faktora koja, prema njihovu mišljenju, najviše utječu na privlačnost poslodavca. Tako, u obje proizvodne djelatnosti posebno se ističu mogućnost napretka u struci, dobri međuljudski odnosi, sigurnost radnog mjesta te ravnoteža privatnog i poslovnog života.

Važna je i dobra reputacija tvrtke te kvalitetan odnos nadređenih prema zaposlenicima, što potvrđuje da privlačnost poslodavca ne ovisi samo o poslu koji nudi, već i o iskustvu rada unutar same organizacije, navodi se.

Važnost bonusa i fleksibilnog radnog vremena

Kada je riječ o pogodnostima koje zaposlenici priželjkuju, u obje promatrane skupine na vrhu liste nalaze se bonusi za izvanredna postignuća i fleksibilno radno vrijeme.

Visoko kotiraju i beneficije koje zaposlenicima donose veću sigurnost, razvoj i kvalitetniju svakodnevicu, poput edukacija, dodatnih zdravstvenih usluga iznad osnovnog paketa i dodatnih dana godišnjeg odmora, a među poželjnijim pogodnostima ističe se i automobil za osobnu upotrebu.

Na začelju liste nalaze se bonusi za preporuke, subvencionirane kulturne i sportske aktivnosti te organizirana vikend druženja, pokazalo je istraživanje.