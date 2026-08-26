Kazna za Elizabeta promet zbog nepoštenih trgovačkih praksi

Solinska tvrtka poslovala je bez pisanih ugovora s dobavljačima, što je AZTN prepoznao kao ozbiljan prekršaj

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) kaznila je solinsku tvrtku Elizabeta promet s 10.000 eura zbog teške povrede Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom.

Kako je navedeno na stranicama agencije, AZTN je pokrenuo upravni postupak po službenoj dužnosti protiv te tvrtke radi utvrđivanja je li taj kupac iskoristio svoju značajnu pregovaračku snagu u odnosu na njegove dobavljače poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi.

Nakon provedenog postupka utvrđeno je da je tvrtka Elizabeta promet iskoristila značajnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštene trgovačke prakse u smislu ZNTP-a svojim dobavljačima, na način da je s dva dobavljača poslovala bez ugovora sklopljenih u pisanom obliku.

Agencija je, navodi se, izrečenu novčanu kaznu u iznosu od 10.000 eura utvrdila uzimajući u obzir težinu, opseg, vrijeme trajanja i posljedice povrede za dobavljače, kao i nekoliko olakotnih okolnosti.

Cilj novčane kazne, objašnjavaju iz AZTN-a, nije samo novčano kažnjavanje počinitelja i osuda njegovog protupravnog postupanja, već je cilj uspostava, osiguranje i zaštita poštenih trgovačkih praksi jer se jedino takvim praksama mogu zaštiti svi sudionici u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima.

Cilj kazne je ujedno odvratiti samog počinitelja od daljnjeg protupravnog postupanja, osvijestiti kod istoga potrebu da svoje poslovanje s dobavljačima u odnosu na koje ima značajnu pregovaračku snagu u potpunosti uskladi s odredbama ZNTP-a, a jednako tako i djelovati preventivno na način da se takvom kaznom odvrate svi ostali adresati ZNTP-a od njegove povrede. Slijedom toga AZTN smatra da je novčana kazna izrečena u ovom postupku primjerena kako bi se postigao cilj i svrha kojoj ta kazna služi.