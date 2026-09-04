Zašto sve više stručnjaka iz prakse bira EFZG

Znanstveni pristup poslovnim izazovima donosi inovacije koje izravno utječu na konkurentnost i rast kompanija, pretvarajući polaznike u lidere i vizionare

Uvriježeno je mišljenje da je doktorski studij logičan korak samo za one koji karijeru vide u znanosti. Međutim, globalni trendovi govore suprotno. Čak i najrecentniji podaci hrvatskoga Državnog zavoda za statistiku (2024./2025.) pokazuju da više od 45% polaznika doktorskih studija dolazi izvan sustava znanosti i obrazovanja, a više od polovice ih studij plaća samostalno. Što ih motivira na tu investiciju?

U današnjem kompleksnom i neizvjesnom poslovnom okružju odlučivanje temeljeno na dokazima postalo je imperativ. Zato stručnjaci iz prakse (menadžeri, direktori, analitičari, konzultanti i poduzetnici) sve češće upisuju doktorski studij. Razlog leži u tome što doktorski studij ne uči polaznike faktografiji, već kako razmišljati, postavljati prava pitanja i kritički analizirati podatke. On polaznicima pruža napredne analitičke alate i metodologiju za rješavanje specifičnih poslovnih problema s kojima se kompanije i institucije svakodnevno susreću. Znanstveni pristup poslovnim izazovima donosi inovacije koje izravno utječu na konkurentnost i rast kompanija, pretvarajući polaznike u lidere i vizionare.

Međunarodna izvrsnost EFZG-a

Pri odluci na ovaj zahtjevan korak, odabir institucije je presudan. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (EFZG) danas stoji uz bok najboljim svjetskim poslovnim školama. Kao vodeća institucija ekonomskog obrazovanja u regiji, EFZG se ponosi prestižnom 'trostrukom krunom' (akreditacijama AACSB, EQUIS i AMBA), za koju se izborilo tek jedan posto poslovnih škola i fakulteta u cijelom svijetu. Ova priznanja su jamstvo da se studijski programi, pa tako i onaj doktorski, izvode prema najvišim standardima, uza stroge inozemne kriterije i kontinuiranu međunarodnu evaluaciju.

EFZG sa svojim doktorskim studijem Ekonomija i poslovna ekonomija član je Europske udruge doktorskih programa iz menadžmenta i poslovne administracije (EDAMBA) još od 1999. godine. Polaznicima to donosi brojne pogodnosti: predavanja vrhunskih inozemnih i domaćih profesora, pohađanje ljetnih škola u sklopu EDAMBA-e, mogućnost boravka na europskim sveučilištima, mogućnost izbora inozemnih profesora za mentore i komentore kod izrade doktorskih radova, sudjelovanje na međunarodnim doktorskim radionicama, jačanje istraživačke suradnje i dr. Kvalitetu studija potvrđuju i nagrade na godišnjim natjecanjima 'EDAMBA Doctoral Thesis', gdje su doktorandi EFZG-a dosad osvojili jednu prvu i tri treće nagrade, a nekoliko ih je ušlo u top 10 najboljih radova u Europi.

Nova generacija prestižnoga doktorskog studija

EFZG trenutačno ima otvoren natječaj za upis nove generacije na prestižni doktorski studij Ekonomija i poslovna ekonomija. Taj suvremeni trogodišnji studij (180 ECTS bodova) u potpunosti je usklađen s najvišim europskim standardima doktorskog obrazovanja. Pruža ne samo najvišu razinu teorijskog znanja, već i moderne metodološke alate, istodobno privlačeći mlade istraživače i etablirane stručnjake iz biznisa. Upravo njihova interakcija, tj. spoj znanstvene rigoroznosti i praktičnog iskustva, stvara ključnu dodatnu vrijednost studija.

Program studija pažljivo je strukturiran. U prvoj godini polaznici slušaju temeljne i metodološke kolegije koji im daju alate za istraživački rad, dok druga i treća godina stavljaju snažan naglasak na samostalno istraživanje, sudjelovanje na znanstvenim radionicama i konferencijama te izradu doktorskog rada.

Za sve stručnjake koji osjećaju da su dosegli vrhunac u primjeni postojećih rješenja i žele postati lideri koji stvaraju nova, doktorski studij na EFZG-u je logičan sljedeći korak.

Natječaj za upis nove generacije otvoren je do 21. rujna 2026. godine. Svi detalji o uvjetima upisa i konceptu studija dostupni su na službenim web-stranicama EFZG-a.

SADRŽAJ NASTAO U SURADNJI S EFZG-om