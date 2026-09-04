Starčević izašao iz Uprave ETF Airwaysa, Hanić odlazi iz Žitoproizvoda

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Kristijan Starčević više nije član Uprave ETF AIRWAYSA.

U Upravu je imenovan u studenome 2022. godine, a prije dolaska u ETF Airways imao je gotovo 20 godina upravljačkog iskustva na različitim pozicijama u financijama, bankarstvu, energetici i IT-ju. Bio je i član Nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga. ETF Airways osnovan je 2020. godine, a bavi se čarter i ACMI zračnim prijevozom. U srpnju 2025. menadžment kompanije otkupio je udjele dotadašnjih vanjskih investitora.

Hanić iz Žitoproizvoda

Vanja Hanić odlazi s čela ŽITOPROIZVODA nakon više od pet godina na poziciji predsjednika Uprave. Na toj poziciji naslijedit će ga Mario Kosić, dosadašnji direktor prodaje u toj kompaniji. Hanić je na čelo ŽITOPROIZVODA stigao početkom 2021. godine, nakon rukovodećih pozicija u Kauflandu, Konzumu, Sparu i Samsungu, dok Kosić u novu ulogu dolazi s oko 20 godina iskustva u prehrambenoj industriji.