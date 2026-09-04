Propast tekstilne industrije: u proizvodnji odjeće ostalo tek 6.000 radnika

Broj radnika u sektoru pao za trećinu, tvornice se zatvaraju zbog odlaska velikih brendova, a uvjeti u preostalim pogonima nisu dobri

Broj zaposlenih u hrvatskoj tekstilnoj industriji dramatično se smanjio. Samo u razmaku od sedam godina broj zaposlenih u industriji tekstila, odjeće, kože i obuće smanjio se za devet tisuća radnih mjesta, a u samoj proizvodnji odjeće preostalo je tek oko šest tisuća zaposlenih.

Pokazalo je to istraživanje koje je proveo Novi sindikat, koji je dijelove istraživanja i objavio na svojim stranicama, a kako navode, riječ je o nastavku analize iz 2019. godine, kada je to udruženje provelo prvo opsežno istraživanje tekstilne industrije u Hrvatskoj.

Istraživanje je ponovljeno 2025. godine, a usporedne rezultate i nalaze javnosti je predstavila Ana Vragolović, koordinatorica istraživanja. Ona je tom prilikom, prenosi se na webu sindikata, istaknula da broj radnika pada jer se tvornice zatvaraju.

- Smanjio se i popis stranih modnih brendova za koje se šivalo u hrvatskim pogonima. Među najpoznatijima su njemački brend Olymp, za koji su šivale radnice požeške Orljave, za Hugo Boss su proizvodile radnice u Krapini, te talijanski Benettoni je 2025. zatvorio glavni pogon u Osijeku. Posljedično se zatvorilo i nekoliko manjih kooperantskih tvrtki - upozorila je koordinatorica istraživanja.

Uvjeti rada bez pomaka

Osim smanjenja obujma proizvodnje i zatvaranja pogona, istraživanje ukazuje na to da su radni uvjeti u preostalim tvornicama ostali gotovo nepromijenjeni u odnosu na razdoblje od prije pet godina.

Unatoč vladinim povećanjima minimalne plaće, primanja radnica u tekstilnom sektoru i dalje su niska i nedovoljna za pokrivanje rastućih troškova života. Dodatno, u pogone i opremu se ne ulaže dovoljno.